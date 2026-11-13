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Генштаб сообщил о 168 боях и более 5 тысячах дронов за сутки: где на фронте самые ожесточённые бои

Киев • УНН

 • 756 просмотра

12 ноября на фронте произошло 168 боевых столкновений. Россия нанесла 48 ударов, сбросила 157 авиабомб и запустила 5125 дронов-камикадзе.

Генштаб сообщил о 168 боях и более 5 тысячах дронов за сутки: где на фронте самые ожесточённые бои

За сутки 12 ноября на фронте произошло 168 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес один ракетный и 47 авиационных ударов, сбросил 157 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 5125 дронов-камикадзе и осуществил 1529 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

В течение суток на Южно–Слобожанском направлении противник один раз атаковал позиции наших подразделений в направлении Красноярского.

На Лиманском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Новосергеевки и Кременной, один бой продолжается до сих пор.

Два боевых столкновения зафиксировано на Славянском направлении в районе Ямполя.

Один вражеский штурм успешно остановили наши защитники на Краматорском направлении в районе Ижевки.

Групповое управление дронами позволило вдвое увеличить доставку грузов на фронте — Минобороны06.11.26, 13:16 • 3128 просмотров

На Константиновском направлении украинские воины отбили 12 атак оккупантов в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Розкошного, Николаевпилля и Русиного Яра.

Всего 11 боевых столкновений произошло на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Доброполье, Вольное, Новогришино, Сергеевка и Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 53 оккупанта и 24 - ранены; уничтожено 11 единиц автомобильной техники, две артиллерийские системы, 15 единиц специальной техники, одна станция радиоэлектронной борьбы, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, три склада боеприпасов и 79 укрытий врага. Повреждено пять единиц автомобильной техники, три артиллерийские системы, одна единица специальной техники, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 125 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 238 беспилотных летательных аппаратов различных типов

- рассказали военные.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Долинка и Белогорье.

На Северо–Слобожанском, Купянском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - добавили в Генштабе.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что уступка Донбасса не остановит путина, а лишь даст ему паузу перед новым наступлением вглубь Украины.

россияне использовали гуманитарное перемирие в Олешках для ротации войск и подвоза боеприпасов — Генштаб02.11.26, 07:58 • 4690 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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