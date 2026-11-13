Генштаб повідомив про 168 боїв і понад 5 тисяч дронів за добу: де на фронті найгарячіше

$45.320.1850.480.60
ukenru
22:20 • 1700 перегляди
ЄС братиме безпосередню участь у переговорах щодо війни в Україні - Зеленський
21:11 • 8040 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським у Дубліні
20:47 • 10686 перегляди
В Україні протестували аналоги Mavic: які характеристики перевіряли
Ексклюзив
18:13 • 25357 перегляди
Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні
17:53 • 21266 перегляди
13 листопада в Україні будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла
17:42 • 20727 перегляди
Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"
17:20 • 18117 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo
12 листопада, 16:35 • 15672 перегляди
Віткофф після візиту до москви заявив про домовленість щодо наступної тристоронньої зустрічі
12 листопада, 16:23 • 13563 перегляди
"Одна легенда змінить іншу" - Трамп запропонував призначити Тім Кука новим гендиректором Nvidia
12 листопада, 15:07 • 15578 перегляди
Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Біля берегів Флориди затопили легендарний лайнер, щоб створити найбільший у світі штучний риф12 листопада, 13:01 • 38810 перегляди
Меру Дніпра Філатову загрожує звинувачення у державній зраді - ЗМІ12 листопада, 14:11 • 15187 перегляди
Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні12 листопада, 15:01 • 25517 перегляди
У Німеччині шукають доглядача для вежі XII століття з безкоштовним житлом, але є нюанс12 листопада, 16:18 • 12472 перегляди
"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 19087 перегляди
Публікації
В Україні протестували аналоги Mavic: які характеристики перевіряли20:47 • 10686 перегляди
Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні
Ексклюзив
18:13 • 25356 перегляди
Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"17:42 • 20726 перегляди
"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 19111 перегляди
Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні12 листопада, 15:01 • 25535 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo20:54 • 1524 перегляди
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга20:12 • 3098 перегляди
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина18:16 • 8100 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo17:20 • 18115 перегляди
Європейське дослідження виявило 900 мільйонів галактик, а також таємниці "темного всесвіту" - ЗМІ16:51 • 10612 перегляди
Актуальне
Опалення
Forbes
MIM-104 Patriot
The Guardian
Ка-50

Генштаб повідомив про 168 боїв і понад 5 тисяч дронів за добу: де на фронті найгарячіше

Київ • УНН

 • 34 перегляди

12 листопада на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Росія завдала 48 ударів, скинула 157 авіабомб і запустила 5125 дронів-камікадзе.

Генштаб повідомив про 168 боїв і понад 5 тисяч дронів за добу: де на фронті найгарячіше

За добу 12 листопада на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, скинув 157 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 5125 дронів-камікадзе та здійснив 1529 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів у напрямку Красноярського.

На Лиманському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах Новосергіївки та Кремінної, один бій триває до цього часу.

Два бойові зіткнення зафіксовано на Слов’янському напрямку в районі Ямполя.

Один ворожий штурм успішно зупинили наші захисники на Краматорському напрямку в районі Іжевки.

Групове керування дронами дозволило вдвічі збільшити доставку вантажів на фронті - Міноборони06.11.26, 13:16 • 3128 переглядiв

На Костянтинівському напрямку українські воїни відбили 12 атак окупантів у районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Розкішного, Миколайпілля та Русиного Яру.

Усього 11 бойових зіткнень відбулося на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Добропілля, Вільне, Новогришине, Сергіївка та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 53 окупанти та 24 - поранено; знищено 11 одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, 15 одиниць спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, три склади боєприпасів та 79 укриттів ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 125 укриттів противника. Знищено або подавлено 238 безпілотних літальних апаратів різних типів

- розповіли військові.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім атак окупантів у районах населених пунктів Долинка та Білогір'я.

На Північно–Слобожанському, Куп’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що поступка Донбасом не зупинить путіна, а лише дасть йому паузу перед новим наступом вглиб України.

росіяни використали гуманітарне перемир'я в Олешках для ротації військ і підвезення боєприпасів – Генштаб02.11.26, 07:58 • 4688 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Україна
Костянтинівка