"Поступка Донбасом не гарантує миру": Зеленський пояснив, у чому помиляються американці

$45.410.0950.820.17
ukenru
14:05 • 114 перегляди
Сибіга у Парижі зустрінеться з главою МЗС Південної Кореї для нормалізації відносин - джерело
Ексклюзив
13:43 • 4210 перегляди
росія готує удари по підприємствах харчової промисловості в Україні - джерело 
13:24 • 10603 перегляди
Від депортації до підготовки солдатів: Лубінець розкрив три етапи політики рф щодо українських дітейVideo
13:16 • 7756 перегляди
Фіцо звинуватив Мерца у "шантажі" - до чого тут Україна і бюджет ЄС
13:00 • 12360 перегляди
Тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершили і поновлять 11 листопада
11:34 • 14612 перегляди
США бачать "реальний шанс" на прогрес у мирному врегулюванні з початком переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ
10:33 • 24173 перегляди
Зеленський розраховує на результативні переговори в Абу-Дабі - очікує брифінгу від перемовників
09:54 • 29212 перегляди
росія атакувала енергетику у 8 областях: де відключення і де найскладніше
08:42 • 36628 перегляди
В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори України, США та росії
10 листопада, 07:41 • 39016 перегляди
Українська делегація розпочала роботу в Абу-Дабі - з ким перші зустрічі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Режисер "Супермена" та "Вартових Галактики" Джеймс Ганн залишає керівництво DC Studios після зміни власника Warner Bros.10 листопада, 05:06 • 52946 перегляди
Померла колишня партнерка Роберта Де Ніро та зірка серіалу "227" Тукі Сміт10 листопада, 05:53 • 43226 перегляди
Рубіо зустрінеться із Сибігою на тлі переговорів у Абу-Дабі10 листопада, 06:40 • 38120 перегляди
Як ЄСПЛ захищає родини померлих пацієнтів після закриття кримінальних справ через сплив строків давності? 09:50 • 32562 перегляди
Європейці зробили спільну заяву після зустрічі з Україною та США в Абу-Дабі - згадали про безпекову архітектуру після війни10:07 • 17417 перегляди
Публікації
Від депортації до підготовки солдатів: Лубінець розкрив три етапи політики рф щодо українських дітейVideo13:24 • 10589 перегляди
Без відтермінування для тиловиків та повернення для СБУ та ГУР - як Зеленський пропонує змінити правила декларування 12:43 • 10696 перегляди
Як ЄСПЛ захищає родини померлих пацієнтів після закриття кримінальних справ через сплив строків давності? 09:50 • 32590 перегляди
Європа вчиться воювати в України: як український досвід змінює архітектуру безпеки
Ексклюзив
10 листопада, 06:20 • 55607 перегляди
Мінус $6,6 млрд і нова хвиля подорожчання: як російські атаки вдарили по економіці України9 листопада, 16:19 • 68991 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Померла колишня партнерка Роберта Де Ніро та зірка серіалу "227" Тукі Сміт10 листопада, 05:53 • 43254 перегляди
Режисер "Супермена" та "Вартових Галактики" Джеймс Ганн залишає керівництво DC Studios після зміни власника Warner Bros.10 листопада, 05:06 • 52971 перегляди
Трамп сам провів брифінг через відсутність прессекретарки та посварився з журналістами через путінаVideo10 листопада, 03:05 • 53052 перегляди
Пенелопа Крус пояснила, чому відмовилася від життя у США заради Мадрида та сім'ї10 листопада, 02:05 • 50713 перегляди
Покупці розкритикували різдвяний календар Кім Кардаш'ян за 148 доларів та вимагають повернути гроші10 листопада, 01:05 • 39683 перегляди
Актуальне
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Золото
Audi Q5
Tesla Model Y

"Поступка Донбасом не гарантує миру": Зеленський пояснив, у чому помиляються американці

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Зеленський заявив, що поступка Донбасом не зупинить путіна, а лише дасть йому паузу перед новим наступом вглиб України.

"Поступка Донбасом не гарантує миру": Зеленський пояснив, у чому помиляються американці

Віддати українську землю росіянам заради миру - це просто абстрактні слова. Ідеться не лише про реальність, а більше про філософію. путін говорив про Донбас, але потім вирішив окупувати Київ. Його слова були про Донбас, а реальність - про Київ. Про це в інтерв’ю DR Nyheder заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Глава держави зазначив: російський диктатор володимир путін постійно казав, що захищає російськомовних людей, а потім закатував сотні й тисячі людей у Бучі та інших місцях. Тож ішлося не про російськомовних людей.

Саме тому, коли американці запитали: "Чи можете ви обміняти Донбас на безпеку?", я одразу відповів: "Можете сказати мені, що це означає? Яку безпеку? НАТО?" - "Не НАТО, але щось подібне до НАТО". Подібне? Але ж ви не хочете, щоб відповідь щодо Донбасу була "подібною". Ви хочете чіткої відповіді щодо Донбасу. Це ваша мета. І це мета путіна на сьогодні. Що ви робитимете, якщо ми матимемо гарантії безпеки, але не НАТО? 

- йдеться в заяві Зеленського.

Він нагадав, що свого часу Україна позбулась ядерної зброї, яку вивезли в росію.

Я не прихильник ядерної зброї. Думаю, світ був би кращим без неї. Але росіяни забрали нашу ядерну зброю, чи не так? Забрали. Потім вони зупинили нашу інтеграцію у Європу, потім не дали нам бути в НАТО. І зрештою окупували нас. Саме тому це абстрактне питання. Ніхто не вірить, що путін зупиниться, якщо ми залишимо Донбас. Він зробить паузу. А потім повернеться через рік, два чи п’ять років. І хто буде винен?

- резюмував він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія на чолі з володимиром путіним хоче відновити Радянський Союз і поновити свій вплив в Європі. Вона виступає проти європейських цінностей, тому Європі із прагматичного погляду мати сильну Україну важливо й навіть необхідно.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Київ