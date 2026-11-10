"Поступка Донбасом не гарантує миру": Зеленський пояснив, у чому помиляються американці

Віддати українську землю росіянам заради миру - це просто абстрактні слова. Ідеться не лише про реальність, а більше про філософію. путін говорив про Донбас, але потім вирішив окупувати Київ. Його слова були про Донбас, а реальність - про Київ. Про це в інтерв’ю DR Nyheder заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Глава держави зазначив: російський диктатор володимир путін постійно казав, що захищає російськомовних людей, а потім закатував сотні й тисячі людей у Бучі та інших місцях. Тож ішлося не про російськомовних людей.

Саме тому, коли американці запитали: "Чи можете ви обміняти Донбас на безпеку?", я одразу відповів: "Можете сказати мені, що це означає? Яку безпеку? НАТО?" - "Не НАТО, але щось подібне до НАТО". Подібне? Але ж ви не хочете, щоб відповідь щодо Донбасу була "подібною". Ви хочете чіткої відповіді щодо Донбасу. Це ваша мета. І це мета путіна на сьогодні. Що ви робитимете, якщо ми матимемо гарантії безпеки, але не НАТО? - йдеться в заяві Зеленського.

Він нагадав, що свого часу Україна позбулась ядерної зброї, яку вивезли в росію.

Я не прихильник ядерної зброї. Думаю, світ був би кращим без неї. Але росіяни забрали нашу ядерну зброю, чи не так? Забрали. Потім вони зупинили нашу інтеграцію у Європу, потім не дали нам бути в НАТО. І зрештою окупували нас. Саме тому це абстрактне питання. Ніхто не вірить, що путін зупиниться, якщо ми залишимо Донбас. Він зробить паузу. А потім повернеться через рік, два чи п’ять років. І хто буде винен? - резюмував він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія на чолі з володимиром путіним хоче відновити Радянський Союз і поновити свій вплив в Європі. Вона виступає проти європейських цінностей, тому Європі із прагматичного погляду мати сильну Україну важливо й навіть необхідно.