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"Це дуже небезпечно": Зеленський попередив про наслідки припинення допомоги Україні

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Зеленський заявив, що росія прагне відновити вплив у Європі та може посилити гібридні атаки. Він закликав підтримувати сильну Україну.

"Це дуже небезпечно": Зеленський попередив про наслідки припинення допомоги Україні

росія на чолі з володимиром путіним хоче відновити Радянський Союз і поновити свій вплив в Європі. Вона виступає проти європейських цінностей, тому Європі із прагматичного погляду мати сильну Україну важливо й навіть необхідно. Про це в інтерв’ю DR Nyheder заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Скептичне ставлення до надання допомоги Україні не на користь жодній європейській країні, тому що йдеться фактично про росію. Якщо європейська допомога припиниться, наслідки можуть бути тільки небезпечні або дуже небезпечні. росія продовжить свої гібридні атаки, як вона вже багато разів робила в Молдові, Румунії, Болгарії, навіть у Німеччині та країнах Північної Європи, таких як Фінляндія і Данія. Вони почнуть робити це масово. Це м’який сценарій

- заявив Зеленський.

Він додав, що росія хоче мати вплив на країни колишнього СРСР, щонайменше на держави Балтії та Молдову.

Тобто йдеться також про країни, які входять у НАТО, а це означає, що НАТО доведеться реагувати. Буде залучена вся Європа та Сполучені Штати. Є також небезпеки на морі. росія може заблокувати Балтійське море так само, як блокує Чорне море

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України 9 листопада заявив, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путіним будь-де, крім москви.

Євген Устименко

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