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"Это очень опасно": Зеленский предупредил о последствиях прекращения помощи Украине

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Зеленский заявил, что россия стремится восстановить влияние в Европе и может усилить гибридные атаки. Он призвал поддерживать сильную Украину.

"Это очень опасно": Зеленский предупредил о последствиях прекращения помощи Украине

россия во главе с владимиром путиным хочет восстановить Советский Союз и возобновить свое влияние в Европе. Она выступает против европейских ценностей, поэтому для Европы с прагматической точки зрения иметь сильную Украину важно и даже необходимо. Об этом в интервью DR Nyheder заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Скептическое отношение к оказанию помощи Украине не идет на пользу ни одной европейской стране, потому что фактически речь идет о россии. Если европейская помощь прекратится, последствия могут быть только опасными или очень опасными. россия продолжит свои гибридные атаки, как она уже много раз делала в Молдове, Румынии, Болгарии, даже в Германии и странах Северной Европы, таких как Финляндия и Дания. Они начнут делать это массово. Это мягкий сценарий

- заявил Зеленский.

Он добавил, что россия хочет иметь влияние на страны бывшего СССР, как минимум на государства Балтии и Молдову.

То есть речь также идет о странах, входящих в НАТО, а это означает, что НАТО придется реагировать. Будет задействована вся Европа и Соединенные Штаты. Есть также опасности на море. Россия может заблокировать Балтийское море так же, как блокирует Черное море

- отметил Зеленский.

Напомним

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности ООН по Украине 9 ноября заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным где угодно, кроме москвы.

Евгений Устименко

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