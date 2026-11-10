"Это очень опасно": Зеленский предупредил о последствиях прекращения помощи Украине
Киев • УНН
Зеленский заявил, что россия стремится восстановить влияние в Европе и может усилить гибридные атаки. Он призвал поддерживать сильную Украину.
россия во главе с владимиром путиным хочет восстановить Советский Союз и возобновить свое влияние в Европе. Она выступает против европейских ценностей, поэтому для Европы с прагматической точки зрения иметь сильную Украину важно и даже необходимо. Об этом в интервью DR Nyheder заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Скептическое отношение к оказанию помощи Украине не идет на пользу ни одной европейской стране, потому что фактически речь идет о россии. Если европейская помощь прекратится, последствия могут быть только опасными или очень опасными. россия продолжит свои гибридные атаки, как она уже много раз делала в Молдове, Румынии, Болгарии, даже в Германии и странах Северной Европы, таких как Финляндия и Дания. Они начнут делать это массово. Это мягкий сценарий
Он добавил, что россия хочет иметь влияние на страны бывшего СССР, как минимум на государства Балтии и Молдову.
То есть речь также идет о странах, входящих в НАТО, а это означает, что НАТО придется реагировать. Будет задействована вся Европа и Соединенные Штаты. Есть также опасности на море. Россия может заблокировать Балтийское море так же, как блокирует Черное море
Напомним
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности ООН по Украине 9 ноября заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным где угодно, кроме москвы.