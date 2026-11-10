Зеленський готовий зустрітися з путіним будь-де, але не в москві - посол

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з главою кремля володимиром путіним будь-де, крім москви. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні РБ ООН щодо України 9 листопада, пише УНН.

Президент України готовий зустрітися з путіним за першої ж нагоди – чи то у Флориді в грудні, чи на полях G20, чи в будь-якому іншому місці світу. Якщо потрібно, навіть в Антарктиді. Будь-де, але не в москві