Зеленський готовий зустрітися з путіним будь-де, але не в москві - посол
Київ • УНН
Андрій Мельник заявив, що президент України готовий зустрітися з путіним за першої нагоди. Місцем може стати будь-яка країна, навіть Антарктида.
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з главою кремля володимиром путіним будь-де, крім москви. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні РБ ООН щодо України 9 листопада, пише УНН.
Президент України готовий зустрітися з путіним за першої ж нагоди – чи то у Флориді в грудні, чи на полях G20, чи в будь-якому іншому місці світу. Якщо потрібно, навіть в Антарктиді. Будь-де, але не в москві
"Буду слухати історичну лекцію" - Зеленський назвав телефонну розмову з путіним "безперспективною"03.11.26, 16:30 • 3711 переглядiв