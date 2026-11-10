$45.410.0950.820.17
ukenru
07:41 • 8468 просмотра
Украинская делегация начала работу в Абу-Даби - с кем первые встречи
07:29 • 8986 просмотра
США спросили Россию о гарантиях безопасности Украине по образцу статьи 5 НАТО — FT
07:00 • 9276 просмотра
Зеленский готов встретиться с путиным где угодно, но не в москве - посол
06:40 • 11087 просмотра
Рубио встретится с Сибигой на фоне переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
06:20 • 15216 просмотра
Европа учится воевать у Украины: как украинский опыт меняет архитектуру безопасности
05:59 • 12074 просмотра
Масштабные отключения света в Донецке и Луганске после атаки дронов, взрывы также раздавались в Крыму и России
05:36 • 14233 просмотра
Стало известно, во сколько начнутся трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби
05:33 • 11491 просмотра
Украина не ожидает прорыва на первом раунде переговоров в Абу-Даби, но возлагает надежды на второй — Арахамия
04:16 • 14809 просмотра
Украина планирует создать собственную спутниковую сеть связи стоимостью в сотни миллионов евро, для которой потребуется более 100 спутников
03:55 • 15297 просмотра
Трамп уклонился от ответа на вопрос о Путине и его игнорировании американских ультиматумовVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Прекращение огня в Украине даже не будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби — NYT9 ноября, 22:37 • 14296 просмотра
В Киеве, Житомире, Днепре и Виннице сообщают о мощных толчках, похожих на землетрясение: что известно9 ноября, 22:51 • 19102 просмотра
США предложили Украине гарантии безопасности по принципу НАТО: какие ещё договорённости обсуждают с Россией9 ноября, 23:16 • 13460 просмотра
Пенелопа Крус объяснила, почему отказалась от жизни в США ради Мадрида и семьи10 ноября, 02:05 • 12004 просмотра
Трамп сам провёл брифинг из-за отсутствия пресс-секретаря и поссорился с журналистами из-за ПутинаVideo03:05 • 10743 просмотра
публикации
Европа учится воевать у Украины: как украинский опыт меняет архитектуру безопасности
Эксклюзив
06:20 • 15234 просмотра
Минус $6,6 млрд и новая волна подорожания: как российские атаки ударили по экономике Украины9 ноября, 16:19 • 34705 просмотра
Регламентный комитет вернул три постановления об отмене бюджетных выводов: повлияет ли это на Госбюджет-20279 ноября, 15:25 • 36115 просмотра
Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга
Эксклюзив
9 ноября, 14:33 • 34194 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов9 ноября, 14:15 • 33230 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Давид Арахамия
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Франция
Иран
Реклама
УНН Lite
Умерла бывшая партнерша Роберта Де Ниро и звезда сериала "227" Туки Смит05:53 • 8752 просмотра
Режиссёр «Супермена» и «Стражей Галактики» Джеймс Ганн покидает руководство DC Studios после смены владельца Warner Bros05:06 • 9394 просмотра
Трамп сам провёл брифинг из-за отсутствия пресс-секретаря и поссорился с журналистами из-за ПутинаVideo03:05 • 11299 просмотра
Пенелопа Крус объяснила, почему отказалась от жизни в США ради Мадрида и семьи10 ноября, 02:05 • 12530 просмотра
Покупатели раскритиковали рождественский календарь Ким Кардашьян за 148 долларов и требуют вернуть деньги10 ноября, 01:05 • 10131 просмотра
Актуальное
Техника
Ил-78
Сериал
Фильм
9К720 Искандер

Зеленский готов встретиться с путиным где угодно, но не в москве - посол

Киев • УНН

 • 9306 просмотра

Андрей Мельник заявил, что президент Украины готов встретиться с путиным при первой возможности. Местом может стать любая страна, даже Антарктида.

Зеленский готов встретиться с путиным где угодно, но не в москве - посол

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой кремля владимиром путиным где угодно, кроме москвы. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании СБ ООН по Украине 9 ноября, пишет УНН.

Президент Украины готов встретиться с путиным при первой же возможности — то ли во Флориде в декабре, то ли на полях G20, то ли в любом другом месте мира. Если понадобится, даже в Антарктиде. Где угодно, но не в москве

- сказал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

"Буду слушать историческую лекцию" — Зеленский назвал телефонный разговор с путиным "бесперспективным"03.11.26, 16:30 • 3713 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Антарктида
Организация Объединенных Наций
Владимир Зеленский
Флорида