Зеленский готов встретиться с путиным где угодно, но не в москве - посол
Киев • УНН
Андрей Мельник заявил, что президент Украины готов встретиться с путиным при первой возможности. Местом может стать любая страна, даже Антарктида.
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой кремля владимиром путиным где угодно, кроме москвы. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании СБ ООН по Украине 9 ноября, пишет УНН.
Президент Украины готов встретиться с путиным при первой же возможности — то ли во Флориде в декабре, то ли на полях G20, то ли в любом другом месте мира. Если понадобится, даже в Антарктиде. Где угодно, но не в москве
"Буду слушать историческую лекцию" — Зеленский назвал телефонный разговор с путиным "бесперспективным"03.11.26, 16:30 • 3713 просмотров