Зеленский готов встретиться с путиным где угодно, но не в москве - посол

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой кремля владимиром путиным где угодно, кроме москвы. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании СБ ООН по Украине 9 ноября, пишет УНН.

Президент Украины готов встретиться с путиным при первой же возможности — то ли во Флориде в декабре, то ли на полях G20, то ли в любом другом месте мира. Если понадобится, даже в Антарктиде. Где угодно, но не в москве - сказал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

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