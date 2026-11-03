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"Буду слушать историческую лекцию" — Зеленский назвал телефонный разговор с путиным "бесперспективным"

Киев • УНН

 • 1460 просмотра

Зеленский заявил, что путин использует телефонный разговор для исторических лекций и уклонения от встречи. Для мира нужны переговоры и прекращение огня.

"Буду слушать историческую лекцию" — Зеленский назвал телефонный разговор с путиным "бесперспективным"
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность проведения телефонного разговора с российским диктатором владимиром путиным будет бесперспективной, поскольку хозяин кремля будет читать исторические лекции, а не решать вопросы завершения войны. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает УНН

Что касается приглашения по телефону. Мы не приглашаем путина в Киев… во-первых, они в 2022 году без приглашения к нам пришли. Но нет смысла приглашать путина в Киев, потому что они не приедут. Приглашать для того, чтобы они не приехали, — это деструктивно. Так же, как и приглашать меня в москву, — это деструктивно. Это просто плевок в лицо всему миру, который хочет, чтобы война закончилась. Поэтому никто не будет поддерживать поездки в москву 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что телефонные разговоры о завершении войны между рф и Украиной москва будет использовать как возможность больше не встречаться. 

Мы понимаем эту игру. Она будет бесперспективной. Это будет очень официальный сухой телефонный разговор, где я буду в очередной раз слушать историческую лекцию от лидера рф, а не реальные шаги, как действительно закончить войну. Об этом нужно не просто говорить, а нужно сидеть, договариваться и доказывать, где эта сторона не права 

- добавил Зеленский. 

По его словам, для того чтобы война действительно закончилась, нужно встречаться и сделать первый шаг для прекращения войны — прекращение огня. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября находится с визитом в Берлине, где планируется встреча в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.  

Павел Башинский

Политика
Война в Украине
Владимир Путин
Фридрих Мерц
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Киев