"Буду слухати історичну лекцію" - Зеленський назвав телефонну розмову з путіним "безперспективною"

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливість проведення розмови телефоном з російським диктатором володимиром путіним буде безперспективною, адже господар кремля буде розповідати історичні лекції, а не вирішувати питання завершення війни. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає УНН.

Що стосується запрошення по телефону. Ми не запрошуємо путіна в Київ… по-перше, вони у 2022 році без запрошення до нас прийшли. Але немає сенсу запрошувати путіна в Київ, тому що вони не приїдуть. Запрошувати для того, щоб вони не приїхали, це деструктивно. Так само, як і мене запрошувати в москву, це деструктивно. Це просто плювати в обличчя всьому світу, який хоче, щоб війна закінчилася. Тому ніхто не буде підтримувати поїздки в москву - сказав Зеленський.

Він зазначив, що розмови по телефону щодо завершення війни між рф та Україною, москва буде використовувати, як можливість більше не зустрічатися.

Ми розуміємо цю гру. Вона буде безперспективна. Це буде дуже офіційна суха розмова по телефону, де я буду слухати в черговий раз історичну лекцію від лідера рф, а не реальні кроки, як дійсно закінчити війну. Про це треба не просто балакати, а треба сидіти, домовлятися і доводити, де ця сторона не права - додав Зеленський.

За його словами, для того, щоб війна дійсно закінчилася, потрібно зустрічатися і робити перший крок для припинення війни - припинення вогню.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 3 листопада перебуває з візитом у Берліні, де планується зустріч у тому числі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.