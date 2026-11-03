Зеленський прибув до Берліна на зустріч з Мерцом перед переговорами в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський 3 листопада перебуває з візитом у Берліні, де планується зустріч у тому числі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це Глава держави повідомив у соцмережах, пише УНН.

Програма візиту

Сьогодні разом із командою – в Берліні. Будуть зустрічі з канцлером і Президентом Німеччини, Президенткою Бундестагу. Візьму також участь у цьогорічній Берлінській безпековій конференції - написав Зеленський у соцмережах.

Що обговорюватимуть

"Найголовніше – наша дипломатична координація: важливі зустрічі попереду, зміцнення ППО та підтримка нашої енергетики. Саме це буде пріоритетом сьогоднішніх перемовин", - повідомив Зеленський.

Президент зауважив, що "ми всі зацікавлені в безпеці, стабільності та захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах". "І маємо працювати разом, щоб ці принципи втілювалися в конкретні рішення та дії. Дякуємо Німеччині за готовність підтримувати наш захист життя та дуже серйозну спільну роботу!" - вказав він.

Візит до ЄС перед мирними переговорами

Раніше про візит Зеленського до Берліна у вівторок вранці напередодні нових переговорів між росією та Україною щодо припинення війни, оголосив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на галузевому заході в столиці Німеччини, зазначає dpa.

Візит не був оголошений заздалегідь з міркувань безпеки.

Кілька годин тому спеціальний посланник США Стів Віткофф оголосив про новий раунд переговорів між росією, Україною та Сполученими Штатами наступного вівторка та середи в Абу-Дабі. Переговори відбудуться на рівні радників лідерів, сказав Віткофф.

Віткофф також сказав, що посланці США мають зустрітися цього тижня з представниками Німеччини, Франції, Великої Британії, НАТО та Європейського Союзу. Переговори в Брюсселі мають бути зосереджені на "гарантіях безпеки для України, повоєнній архітектурі безпеки Європи та економічних можливостях для підтримки відбудови України".

Європейці наполягають на участі в переговорах. Німецькі чиновники очікують європейської присутності в Абу-Дабі, хоча, наразі, Європа навряд чи буде за столом переговорів, зазначає видання.

Україна та росія проведуть переговори в Абу-Дабі 10-11 листопада – Віткофф

Після переговорів в Абу-Дабі відбудуться три важливі саміти.

На полях економічного саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) 18 та 19 листопада в китайському місті Шеньчжень президент США Дональд Трамп, глава Китаю Сі Цзіньпін та глава кремля володимир путін можуть провести тристоронні переговори.

Приблизно в той же час у Берліні заплановано проведення саміту так званої Коаліції охочих, до якої входять близько 35 країн, що підтримують Україну. Зустріч буде зосереджено на подальшій допомозі Україні, перш за все, щоб вона могла протистояти натиску росії протягом майбутньої зими.

Саміт "Групи двадцяти" (G20) потім відбудеться у Флориді з 13 по 15 грудня. Ключове питання полягає в тому, чи буде путін присутній вперше після вторгнення росії в Україну. Якщо так, то чи запросить Трамп також Президента України Зеленського, зауважує видання.

Переговори між Мерцем та Зеленським, як вказує dpa, імовірно, також стосуватимуться військової та фінансової підтримки України.

У військовому плані Україні потрібні переважно ракети протиповітряної оборони для перехоплення небезпечних балістичних ракет Росії. Найкращим варіантом є американська система Patriot.

Німецькі збройні сили, Бундесвер, уже передали всі Patriot, які вони можуть виділити, не ставлячи під загрозу власну протиповітряну оборону, пише dpa.

За словами Зеленського, на наступний рік Україні потрібно додатково 70 мільярдів євро (77,5 мільярда доларів) від європейців. Він назвав цю суму на останньому саміті ЄС у жовтні.

Як можна буде зібрати ці кошти, як повідомляється, обговорюватимуться на трьох самітах ЄС, які ще мають відбутися цього року. У центрі уваги цих переговорів буде середньострокове фінансове планування ЄС.