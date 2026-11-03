Зеленський прибув до Берліна на зустріч з Мерцом перед переговорами в Абу-Дабі

$45.530.1851.050.37
ukenru
10:57 • 540 перегляди
Зеленський прибув до Берліна на зустріч з Мерцом перед переговорами в Абу-ДабіVideo
09:57 • 10212 перегляди
США готують запит у НАТО збільшити внески на поставки зброї Україні - Bloomberg
09:22 • 6282 перегляди
Події у Петропавлівській Борщагівці розслідує ДБР - розпочали кримінальне провадження
08:26 • 16123 перегляди
Зеленський: рф випустила по Україні 17 балістичних ракет у день виборів у СШАPhoto
08:14 • 16863 перегляди
росія вдарила по енергетиці в 10 областях: де найскладніше зі світлом
05:38 • 48148 перегляди
Кількість загиблих внаслідок авіаударів росії по Комишувасі зросла до 29, ще 48 людей зникли безвісти
3 листопада, 05:02 • 41809 перегляди
росія завдала масованого удару по енергетиці України, під основною атакою опинився ЛадижинPhoto
3 листопада, 04:44 • 29453 перегляди
У росії атакували один із найбільших НПЗ, який постачає пальне для військової авіаціїPhotoVideo
3 листопада, 04:33 • 23872 перегляди
Росіяни завдали комбінованого удару по Харкову: постраждало понад 60 людей
3 листопада, 04:17 • 21674 перегляди
Україна та росія проведуть переговори в Абу-Дабі 10-11 листопада – Віткофф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
У росії зафіксували спалах "мишачої лихоманки", понад 1500 людей захворіли у 5 регіонах3 листопада, 02:05 • 22415 перегляди
В Італії через 51 рік відновили розслідування вбивства режисера П'єра Паоло Пазоліні3 листопада, 03:05 • 20752 перегляди
Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу3 листопада, 04:05 • 24734 перегляди
Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму05:36 • 26954 перегляди
росія атакувала енергетику - у яких регіонах пошкодження і відключенняPhoto06:37 • 14633 перегляди
Публікації
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧVideo2 листопада, 20:14 • 40680 перегляди
Від 18-річного дебютанта до абсолютного рекорду - як Ярмоленко йшов до 125 голів в УПЛPhotoVideo2 листопада, 17:35 • 49010 перегляди
На харчування військових планують витратити майже 44 млрд грн: що зміниться у 2027 році2 листопада, 14:10 • 51043 перегляди
Як встановлюють розмір та вираховують аліменти з грошового забезпечення військових - детальне роз'ясненняPhoto2 листопада, 13:28 • 52966 перегляди
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 06:35 • 74637 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Урсула фон дер Ляєн
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Вінницька область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Disney готує найбільше скорочення цього року - хоче вкластися у контент08:40 • 4828 перегляди
Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму05:36 • 27115 перегляди
Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу3 листопада, 04:05 • 24886 перегляди
В Італії через 51 рік відновили розслідування вбивства режисера П'єра Паоло Пазоліні3 листопада, 03:05 • 20902 перегляди
У росії зафіксували спалах "мишачої лихоманки", понад 1500 людей захворіли у 5 регіонах3 листопада, 02:05 • 22556 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59
Шахед-136
Фільм

Зеленський прибув до Берліна на зустріч з Мерцом перед переговорами в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Зеленський зустрінеться з керівництвом Німеччини та візьме участь у безпековій конференції. Сторони обговорять ППО, енергетику й підтримку України.

Зеленський прибув до Берліна на зустріч з Мерцом перед переговорами в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський 3 листопада перебуває з візитом у Берліні, де планується зустріч у тому числі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це Глава держави повідомив у соцмережах, пише УНН.

Програма візиту

Сьогодні разом із командою – в Берліні. Будуть зустрічі з канцлером і Президентом Німеччини, Президенткою Бундестагу. Візьму також участь у цьогорічній Берлінській безпековій конференції

- написав Зеленський у соцмережах.

Що обговорюватимуть

"Найголовніше – наша дипломатична координація: важливі зустрічі попереду, зміцнення ППО та підтримка нашої енергетики. Саме це буде пріоритетом сьогоднішніх перемовин", - повідомив Зеленський.

Президент зауважив, що "ми всі зацікавлені в безпеці, стабільності та захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах". "І маємо працювати разом, щоб ці принципи втілювалися в конкретні рішення та дії. Дякуємо Німеччині за готовність підтримувати наш захист життя та дуже серйозну спільну роботу!" - вказав він.

Візит до ЄС перед мирними переговорами

Раніше про візит Зеленського до Берліна у вівторок вранці напередодні нових переговорів між росією та Україною щодо припинення війни, оголосив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на галузевому заході в столиці Німеччини, зазначає dpa.

Візит не був оголошений заздалегідь з міркувань безпеки.

Кілька годин тому спеціальний посланник США Стів Віткофф оголосив про новий раунд переговорів між росією, Україною та Сполученими Штатами наступного вівторка та середи в Абу-Дабі. Переговори відбудуться на рівні радників лідерів, сказав Віткофф. 

Віткофф також сказав, що посланці США мають зустрітися цього тижня з представниками Німеччини, Франції, Великої Британії, НАТО та Європейського Союзу. Переговори в Брюсселі мають бути зосереджені на "гарантіях безпеки для України, повоєнній архітектурі безпеки Європи та економічних можливостях для підтримки відбудови України".

Європейці наполягають на участі в переговорах. Німецькі чиновники очікують європейської присутності в Абу-Дабі, хоча, наразі, Європа навряд чи буде за столом переговорів, зазначає видання.

Україна та росія проведуть переговори в Абу-Дабі 10-11 листопада – Віткофф03.11.26, 06:17 • 21674 перегляди

Після переговорів в Абу-Дабі відбудуться три важливі саміти.

На полях економічного саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) 18 та 19 листопада в китайському місті Шеньчжень президент США Дональд Трамп, глава Китаю Сі Цзіньпін та глава кремля володимир путін можуть провести тристоронні переговори.

Приблизно в той же час у Берліні заплановано проведення саміту так званої Коаліції охочих, до якої входять близько 35 країн, що підтримують Україну. Зустріч буде зосереджено на подальшій допомозі Україні, перш за все, щоб вона могла протистояти натиску росії протягом майбутньої зими.

Саміт "Групи двадцяти" (G20) потім відбудеться у Флориді з 13 по 15 грудня. Ключове питання полягає в тому, чи буде путін присутній вперше після вторгнення росії в Україну. Якщо так, то чи запросить Трамп також Президента України Зеленського, зауважує видання.

Переговори між Мерцем та Зеленським, як вказує dpa, імовірно, також стосуватимуться військової та фінансової підтримки України.

У військовому плані Україні потрібні переважно ракети протиповітряної оборони для перехоплення небезпечних балістичних ракет Росії. Найкращим варіантом є американська система Patriot.

Німецькі збройні сили, Бундесвер, уже передали всі Patriot, які вони можуть виділити, не ставлячи під загрозу власну протиповітряну оборону, пише dpa.

За словами Зеленського, на наступний рік Україні потрібно додатково 70 мільярдів євро (77,5 мільярда доларів) від європейців. Він назвав цю суму на останньому саміті ЄС у жовтні.

Як можна буде зібрати ці кошти, як повідомляється, обговорюватимуться на трьох самітах ЄС, які ще мають відбутися цього року. У центрі уваги цих переговорів буде середньострокове фінансове планування ЄС.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Санкції
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
"Коаліція охочих"
Електроенергія
Володимир Путін
Стів Віткофф
НАТО
Абу-Дабі
MIM-104 Patriot
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Німеччина
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Флорида
Берлін