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Зеленский прибыл в Берлин на встречу с Мерцем перед переговорами в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 10534 просмотра

Зеленский встретится с руководством Германии и примет участие в конференции по вопросам безопасности. Стороны обсудят ПВО, энергетику и поддержку Украины.

Зеленский прибыл в Берлин на встречу с Мерцем перед переговорами в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября находится с визитом в Берлине, где планируется встреча в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом Глава государства сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Программа визита

Сегодня вместе с командой — в Берлине. Состоятся встречи с канцлером и президентом Германии, президентом Бундестага. Также приму участие в проходящей в этом году Берлинской конференции по безопасности

— написал Зеленский в соцсетях.

Что будут обсуждать

"Самое главное — наша дипломатическая координация: впереди важные встречи, укрепление ПВО и поддержка нашей энергетики. Именно это будет приоритетом сегодняшних переговоров", — сообщил Зеленский.

Президент отметил, что "мы все заинтересованы в безопасности, стабильности и защите международного порядка, основанного на правилах". "И должны работать вместе, чтобы эти принципы воплощались в конкретных решениях и действиях. Благодарим Германию за готовность поддерживать нашу защиту жизни и очень серьезную совместную работу!" — указал он.

Визит в ЕС перед мирными переговорами

Ранее о визите Зеленского в Берлин во вторник утром, накануне новых переговоров между россией и Украиной о прекращении войны, объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на отраслевом мероприятии в столице Германии, отмечает dpa.

Визит не был объявлен заранее по соображениям безопасности.

Несколько часов назад специальный посланник США Стив Уиткофф объявил о новом раунде переговоров между россией, Украиной и Соединенными Штатами в следующий вторник и среду в Абу-Даби. Переговоры пройдут на уровне советников лидеров, заявил Уиткофф. 

Уиткофф также заявил, что посланники США на этой неделе должны встретиться с представителями Германии, Франции, Великобритании, НАТО и Европейского Союза. Переговоры в Брюсселе должны быть сосредоточены на "гарантиях безопасности для Украины, послевоенной архитектуре безопасности Европы и экономических возможностях для поддержки восстановления Украины".

Европейцы настаивают на участии в переговорах. Немецкие чиновники ожидают присутствия европейцев в Абу-Даби, хотя в настоящее время Европа вряд ли будет за столом переговоров, отмечает издание.

Украина и Россия проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября — Виткофф03.11.26, 06:17 • 22063 просмотра

После переговоров в Абу-Даби состоятся три важных саммита.

На полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 18 и 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь президент США Дональд Трамп, глава Китая Си Цзиньпин и глава кремля владимир путин могут провести трехсторонние переговоры.

Примерно в то же время в Берлине запланировано проведение саммита так называемой Коалиции желающих, в которую входят около 35 стран, поддерживающих Украину. Встреча будет посвящена дальнейшей помощи Украине, прежде всего для того, чтобы она могла противостоять натиску россии в течение предстоящей зимы.

Саммит "Группы двадцати" (G20) затем состоится во Флориде с 13 по 15 декабря. Ключевой вопрос заключается в том, будет ли путин присутствовать впервые после вторжения россии в Украину. Если да, то пригласит ли Трамп также Президента Украины Зеленского, отмечает издание.

Переговоры между Мерцем и Зеленским, как указывает dpa, вероятно, также будут касаться военной и финансовой поддержки Украины.

В военном плане Украине в основном нужны ракеты противовоздушной обороны для перехвата опасных баллистических ракет россии. Лучшим вариантом является американская система Patriot.

Немецкие вооруженные силы, Бундесвер, уже передали все Patriot, которые они могут выделить, не ставя под угрозу собственную противовоздушную оборону, пишет dpa.

По словам Зеленского, в следующем году Украине дополнительно понадобится 70 миллиардов евро (77,5 миллиарда долларов) от европейцев. Он назвал эту сумму на последнем саммите ЕС в октябре.

Как сообщается, вопрос о том, как можно будет собрать эти средства, будет обсуждаться на трех саммитах ЕС, которые еще должны состояться в этом году. В центре внимания этих переговоров будет среднесрочное финансовое планирование ЕС.

Юлия Шрамко

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