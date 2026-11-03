Украина и Россия проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября — Виткофф

Новый раунд переговоров между Украиной и Россией запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты. Стороны должны обсудить гуманитарные вопросы, безопасность и возможные шаги для деэскалации. Об этом, согласно распространённому сообщению, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что во время встречи участники переговоров сосредоточатся на гуманитарной повестке, вопросах безопасности и возможностях снижения напряжённости между сторонами.

Обсуждения будут сосредоточены на послевоенных договорённостях по вопросам безопасности, деэскалации, гуманитарных мерах и следующих шагах на пути к миру — написал Уиткофф на своей странице.

Что известно о подготовке переговоров

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о подготовке трёхсторонней встречи с участием Украины, США и России в Абу-Даби. По его словам, переговоры планировали провести в период с 6 по 10 ноября.

В то же время украинский президент не исключал изменения места встречи из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ожидалось, что окончательную дату согласуют после выборов в США 3 ноября.

В конце октября российская сторона заявляла, что сроки следующего раунда переговоров остаются неопределёнными.

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