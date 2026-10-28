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Встреча США, Китая и рф: Зеленский опасается "Ялты 2.0" - СМИ

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

Президент Украины предостерег от нового раздела сфер влияния между США, Китаем и рф. Он считает этот формат наиболее выгодным для москвы.

Встреча США, Китая и рф: Зеленский опасается "Ялты 2.0" - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский опасается попытки нового раздела сфер влияния в результате будущей встречи США, Китая и россии, подобно тому, как это произошло в результате Ялтинской конференции 1945 года. Об этом сообщает Rapporteur, передает УНН.

Детали

Во время общения с журналистами он подчеркнул, что не хотел бы повторения сценария, который назвал "Ялтой - 2, 3, 4". По его словам, мир сегодня отличается от того, каким он был во время Второй мировой войны.

Сегодня у нас другой мир, фрагментарный мир, очень сильно отличающийся от мира Второй мировой войны - как до, так и после. Совершенно другой технологический мир. Поэтому, я думаю, невозможно просто осуществить такое перераспределение между тремя (США, россией и Китаем - ред.). Хотя россия очень этого хочет

- отметил Зеленский.

Он добавил, что россияне больше всего заинтересованы в этой встрече, поскольку считают ее преимуществом для себя. В то же время Китай, по его словам, меньше всего в этом заинтересован.

Я просто не вижу выгоды для Китая и точно вижу выгодность этого формата для россии

- сказал Зеленский.

Контекст

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф предложил россии провести трехстороннюю встречу с участием Китая в следующем месяце для обсуждения плана прекращения войны в Украине.

Предложение заключается в том, чтобы президент США Дональд Трамп, президент россии владимир путин и лидер Китая Си Цзиньпин встретились и достигли урегулирования по Украине.

Президент Международного института исследований в сфере безопасности Алексей Буряченко заявил в комментарии УНН, что в вероятных трехсторонних переговорах россии, США и Китая заинтересован только Кремль. В частности, чтобы заговорить о возможности решения вопроса российской войны против Украины без участия Киева и Европы. Вместе с тем для США и Китая приоритетными остаются другие вопросы.

Напомним

Помощник российского диктатора владимира путина юрий ушаков заявил, что представители европейских стран не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между Украиной, США и россией, которые должны состояться в следующем месяце.

Евгений Устименко

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