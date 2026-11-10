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"Уступка Донбассом не гарантирует мира": Зеленский объяснил, в чем ошибаются американцы

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Зеленский заявил, что уступка Донбассом не остановит Путина, а лишь даст ему паузу перед новым наступлением вглубь Украины.

"Уступка Донбассом не гарантирует мира": Зеленский объяснил, в чем ошибаются американцы

Отдать украинскую землю россиянам ради мира - это просто абстрактные слова. Речь идет не только о реальности, а больше о философии. Путин говорил о Донбассе, но потом решил оккупировать Киев. Его слова были о Донбассе, а реальность - о Киеве. Об этом в интервью DR Nyheder заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава государства отметил: российский диктатор владимир путин постоянно говорил, что защищает русскоязычных людей, а затем замучил сотни и тысячи людей в Буче и других местах. Значит, речь шла не о русскоязычных людях.

Именно поэтому, когда американцы спросили: "Можете ли вы обменять Донбасс на безопасность?", я сразу ответил: "Можете сказать мне, что это означает? Какую безопасность? НАТО?" - "Не НАТО, но что-то подобное НАТО". Подобное? Но ведь вы не хотите, чтобы ответ относительно Донбасса был "подобным". Вы хотите четкого ответа относительно Донбасса. Это ваша цель. И это цель путина на сегодняшний день. Что вы будете делать, если у нас будут гарантии безопасности, но не НАТО? 

- говорится в заявлении Зеленского.

Он напомнил, что в свое время Украина избавилась от ядерного оружия, которое вывезли в россию.

Я не сторонник ядерного оружия. Думаю, мир был бы лучше без него. Но россияне забрали наше ядерное оружие, не так ли? Забрали. Затем они остановили нашу интеграцию в Европу, потом не дали нам быть в НАТО. И в конце концов оккупировали нас. Именно поэтому это абстрактный вопрос. Никто не верит, что путин остановится, если мы оставим Донбасс. Он сделает паузу. А затем вернется через год, два или пять лет. И кто будет виноват?

- подытожил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия во главе с владимиром путиным хочет восстановить Советский Союз и возобновить свое влияние в Европе. Она выступает против европейских ценностей, поэтому для Европы с прагматической точки зрения иметь сильную Украину важно и даже необходимо.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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