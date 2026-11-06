Групове керування дронами дозволило вдвічі збільшити доставку вантажів на фронті - Міноборони
Київ • УНН
Технологія multi drone control дає змогу автономно керувати БпЛА без GPS і попри РЕБ. За місяць доставка вантажів зросла вдвічі.
Міністерство оборони України та кластер оборонних інновацій Brave1 працюють над масштабуванням технології групового керування безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Така технологія – multi drone control – вже допомагає ефективніше доставляти вантажі на фронті. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.
Суть технології групового керування безпілотниками
Групове керування дронами передбачає, що борти послідовно злітають один за одним і прямують до заданої точки без GPS. Це дозволяє їм залишатися невразливими до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Як це влаштовано технічно:
• оператор вказує зону на карті, а система автоматично розраховує маршрути для всієї групи, запобігаючи зіткненням;
• дрони летять автономно без GPS і в умовах дії РЕБ зберігають орієнтацію завдяки захищеному звʼязку.
Усі борти виведені на єдиний інтерфейс керування. Оператор перемикається між ними в один клік і перехоплює ручне управління лише на фінальних хвилинах місії.
Вплив групового керування безпілотниками на постачання вантажів на передову
Одними з перших, хто системно перевів виконання логістичних місій на групове керування, стали військовослужбовці 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка
Зазначається, що застосування цієї технології вже дає результати для підрозділу. Упродовж місяця завдяки її використанню кількість доставлених вантажів зросла вдвічі.
Міноборони та Brave1 продовжують розвивати рішення, які допомагають захисникам збільшувати спроможності й ефективніше виконувати життєво необхідні місії.
росія атакувала Україну 227 дронами - скільки знищила ППО06.11.26, 08:09 • 2874 перегляди