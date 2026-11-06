Групове керування дронами дозволило вдвічі збільшити доставку вантажів на фронті - Міноборони

Міністерство оборони України та кластер оборонних інновацій Brave1 працюють над масштабуванням технології групового керування безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Така технологія – multi drone control – вже допомагає ефективніше доставляти вантажі на фронті. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Суть технології групового керування безпілотниками

Групове керування дронами передбачає, що борти послідовно злітають один за одним і прямують до заданої точки без GPS. Це дозволяє їм залишатися невразливими до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як це влаштовано технічно:

• оператор вказує зону на карті, а система автоматично розраховує маршрути для всієї групи, запобігаючи зіткненням;

• дрони летять автономно без GPS і в умовах дії РЕБ зберігають орієнтацію завдяки захищеному звʼязку.

Усі борти виведені на єдиний інтерфейс керування. Оператор перемикається між ними в один клік і перехоплює ручне управління лише на фінальних хвилинах місії.

Вплив групового керування безпілотниками на постачання вантажів на передову

Одними з перших, хто системно перевів виконання логістичних місій на групове керування, стали військовослужбовці 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що застосування цієї технології вже дає результати для підрозділу. Упродовж місяця завдяки її використанню кількість доставлених вантажів зросла вдвічі.

Міноборони та Brave1 продовжують розвивати рішення, які допомагають захисникам збільшувати спроможності й ефективніше виконувати життєво необхідні місії.

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