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Групповое управление дронами позволило вдвое увеличить доставку грузов на фронте — Минобороны

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Технология multi drone control позволяет автономно управлять БПЛА без GPS и несмотря на РЭБ. За месяц доставка грузов выросла вдвое.

Групповое управление дронами позволило вдвое увеличить доставку грузов на фронте — Минобороны

Министерство обороны Украины и кластер оборонных инноваций Brave1 работают над масштабированием технологии группового управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Такая технология — multi drone control — уже помогает эффективнее доставлять грузы на фронте. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Суть технологии группового управления беспилотниками

Групповое управление дронами предусматривает, что борты последовательно взлетают один за другим и направляются к заданной точке без GPS. Это позволяет им оставаться неуязвимыми для воздействия вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как это устроено технически:

• оператор указывает зону на карте, а система автоматически рассчитывает маршруты для всей группы, предотвращая столкновения;

• дроны летят автономно без GPS и в условиях воздействия РЭБ сохраняют ориентацию благодаря защищённой связи.

Все борты выведены в единый интерфейс управления. Оператор переключается между ними одним кликом и перехватывает ручное управление только на финальных минутах миссии.

Влияние группового управления беспилотниками на поставки грузов на передовую

Одними из первых, кто системно перевёл выполнение логистических миссий на групповое управление, стали военнослужащие 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка

— говорится в сообщении.

Отмечается, что применение этой технологии уже даёт результаты для подразделения. В течение месяца благодаря её использованию количество доставленных грузов увеличилось вдвое.

Минобороны и Brave1 продолжают развивать решения, которые помогают защитникам наращивать возможности и эффективнее выполнять жизненно важные миссии.

россия атаковала Украину 227 дронами - сколько уничтожила ПВО06.11.26, 08:09 • 2998 просмотров

Ольга Розгон

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