россия атаковала Украину 227 дронами - сколько уничтожила ПВО

россия в ночь на 6 ноября атаковала Украину 227 дронами. 196 из них были сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Что и откуда выпустил враг

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 ноября (с 18:00 5 ноября) противник атаковал 227 ударными БПЛА типа Shahed (86 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, оккупированная территория Донецкой области, Гвардейское, Чауда — оккупированная территория АР Крым.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 196 вражеских БПЛА типа Shahed (70 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, около 15 ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 14 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 8 локациях.

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