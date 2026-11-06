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росія атакувала Україну 227 дронами - скільки знищила ППО

Київ • УНН

 • 132 перегляди

У ніч на 6 листопада росія запустила по Україні 227 дронів. ППО збила або придушила 196 БпЛА, ще близько 15 залишаються в повітрі.

росія атакувала Україну 227 дронами - скільки знищила ППО

росія у ніч на 6 листопада атакувала Україну 227 дронами. Збито або придушено 196 з них. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Що і звідки випустив ворог

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 листопада (з 18:00 5 листопада) противник атакував 227 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 196 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, близько 15 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Втрати росії на війні в Україні перевищили 1,6 млн осіб06.11.26, 07:21 • 1024 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
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