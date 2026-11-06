Втрати росії на війні в Україні перевищили 1,6 млн осіб
Київ • УНН
За добу 5 листопада російські війська втратили 2 440 військових. Загальні втрати від початку вторгнення досягли близько 1 601 830 осіб.
Протягом доби 5 листопада ворог втратив у війні в Україні 2 440 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 6 листопада сягнули близько 1 601 830 осіб.
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За даними Jamestown Foundation, на 2026 рік росія планувала залучити ще 410 тисяч осіб для війни проти України. Однак навіть у разі виконання цього плану для формування стратегічних резервів залишиться не більш як 70 тисяч військових через значні втрати особового складу на фронті.
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