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Втрати росії на війні в Україні перевищили 1,6 млн осіб

Київ • УНН

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За добу 5 листопада російські війська втратили 2 440 військових. Загальні втрати від початку вторгнення досягли близько 1 601 830 осіб.

Втрати росії на війні в Україні перевищили 1,6 млн осіб

Протягом доби 5 листопада ворог втратив у війні в Україні 2 440 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 6 листопада сягнули близько 1 601 830 осіб.

Нагадаємо

За даними Jamestown Foundation, на 2026 рік росія планувала залучити ще 410 тисяч осіб для війни проти України. Однак навіть у разі виконання цього плану для формування стратегічних резервів залишиться не більш як 70 тисяч військових через значні втрати особового складу на фронті.

Україна передала США свої пропозиції щодо завершення війни - Зеленський04.11.26, 22:54 • 10461 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Україна