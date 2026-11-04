Україна передала США свої пропозиції щодо завершення війни - Зеленський

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Україна готова до необхідних кроків і надала свої пропозиції американській стороні "для якнайшвидшого завершення війни". Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови із спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, передає УНН.

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Зеленський зазначив, що сьогодні відбулась також змістовна зустріч в Брюсселі нашої команди, американської, ЄС, Франції, Британії, Німеччини, НАТО, Світового банку та представників глобальної бізнес-спільноти щодо післявоєнного відновлення. Завтра в Брюсселі теж буде зустріч – щодо гарантій безпеки України.

"Темп в перемовинах потрібен максимально інтенсивний, щоб якнайшвидше закінчити цю війну. Україна готова до необхідних кроків, наші пропозиції чіткі, і ми дали свої пропозиції американській стороні", - додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що "миру немає альтернативи, і гарантії післявоєнної безпеки мають бути справді залізобетонними".

Нагадаємо

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що у Брюсселі провели дві важливі зустрічі з партнерами - щодо Prosperity Plan для України та фінансування на 2027 рік, завтра робота триватиме щодо гарантій безпеки.