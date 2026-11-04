$45.670.1351.060.01
ukenru
19:56 • 5664 перегляди
Енергетикам і комунальникам доплачуватимуть по 30 тис. гривень за відновлення інфраструктури після атак рф
19:38 • 8894 перегляди
Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером підготовку до перемовин в Абу-Дабі - ЗМІ
18:59 • 10512 перегляди
Prosperity Plan для України та фінансування на 2027 рік - Умєров розповів про дві важливі зустрічі у Брюсселі
18:27 • 12203 перегляди
В Україну йдуть морози та мокрий сніг - синоптики розповіли, коли чекати
17:39 • 16702 перегляди
5 листопада в Україні діятимуть жорсткі графіки - скільки черг буде без світла
16:55 • 19505 перегляди
Глава СБУ звільнив двох високопосадовців через розслідування НАБУ, а "Мексиканцю" запропонував здатися
16:32 • 26650 перегляди
Вступ України до ЄС: Єврокомісія назвала ключові досягнення та визначила наступні кроки
16:04 • 20803 перегляди
Сутичка на Борщагівці: Валентину Молоду взяли під варту на 60 діб без права застави
15:46 • 25748 перегляди
Українські діти у Британії зможуть отримати кваліфікацію GCSE з української мови - чому це важливо та коли перші іспити
4 листопада, 13:49 • 28965 перегляди
Смертоносний удар рф по Комишувасі: кількість загиблих зросла до 40, деякі тіла поки не вдалось ідентифікуватиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Єврокомісія не вказує дати вступу для України з амбітнішою картою для Молдови - Politico4 листопада, 10:57 • 23106 перегляди
Politico: серед "найбільших невдах" виборів у США опинився Ілон Маск4 листопада, 11:07 • 5856 перегляди
День залізничника в Україні: історія свята, робота під обстрілами та майбутнє залізниці4 листопада, 12:42 • 32310 перегляди
P.Diddy зустріне день народження у в’язниці - що буде у "святковому" меню4 листопада, 14:01 • 24592 перегляди
Ніагарський водоспад засяяв синім після перемоги демократів у США4 листопада, 14:27 • 24450 перегляди
Публікації
Вступ України до ЄС: Єврокомісія назвала ключові досягнення та визначила наступні кроки16:32 • 26651 перегляди
Українські діти у Британії зможуть отримати кваліфікацію GCSE з української мови - чому це важливо та коли перші іспити15:46 • 25748 перегляди
День залізничника в Україні: історія свята, робота під обстрілами та майбутнє залізниці4 листопада, 12:42 • 32363 перегляди
Затягування суду не врятує від відповідальності - адвокат пояснив, як зупинити строки давності
Ексклюзив
4 листопада, 12:41 • 32149 перегляди
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро3 листопада, 17:35 • 82892 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Ігор Коломойський
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Режисер "Калігули" та маестро європейської еротики помер у віці 93 років18:19 • 4310 перегляди
Ніагарський водоспад засяяв синім після перемоги демократів у США4 листопада, 14:27 • 24501 перегляди
P.Diddy зустріне день народження у в’язниці - що буде у "святковому" меню4 листопада, 14:01 • 24644 перегляди
У пінгвінів, що мешкають біля "Вернадського", з'явилися перші яйця - скільки їх очікуютьPhoto4 листопада, 13:17 • 27800 перегляди
В Італії на дні озера знайшли бронзовий меч віком понад 3300 років, який досі залишається гострим4 листопада, 04:05 • 33319 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Starlink
The Guardian
Фільм
Серіали

Prosperity Plan для України та фінансування на 2027 рік - Умєров розповів про дві важливі зустрічі у Брюсселі

Київ • УНН

 • 10519 перегляди

Партнери обговорили Prosperity Plan і потреби України у фінансуванні на 2027 рік. Наступного дня переговори продовжать щодо гарантій безпеки.

Prosperity Plan для України та фінансування на 2027 рік - Умєров розповів про дві важливі зустрічі у Брюсселі
Рустем Умєров. Фото: Global Look Press

Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров повідомив, що у Брюсселі провели дві важливі зустрічі з партнерами - щодо Prosperity Plan для України та фінансування на 2027 рік, завтра робота триватиме щодо гарантій безпеки, передає УНН.

Сьогодні у Брюсселі провели дві важливі зустрічі з партнерами. Перша – щодо Prosperity Plan для України. Це один із ключових документів, над яким зараз працюємо з партнерами. Він має визначити, як відновлюватимемо Україну після війни, залучатимемо інвестиції та створюватимемо можливості для розвитку нашої економіки 

- повідомив Умєров.

За його словами, працювали з представниками Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та BlackRock. З українського боку залучені команди Мінекономіки, Мінфіну, Міноборони та Офісу Президента.

Деталі поки не розкриваємо. Зараз триває предметна робота над документом. Разом із партнерами визначили конкретні наступні кроки та терміни їх виконання. Про результати розповімо пізніше 

- додав Умєров.

Друга зустріч, за словами голови Служби зовнішньої розвідки, щодо фінансування України у 2027 році.

Разом із командами Міноборони, Мінфіну та Офісу Президента показали партнерам математику війни на наступний рік: скільки ресурсів потрібно, який дефіцит маємо покрити та за рахунок яких джерел можемо це зробити. Окремо обговорили загрози з боку Росії для України та всієї Європи, а також спільні кроки для протидії їм 

- додав Умєров.

За його словами, завтра продовжать роботу з партнерами над гарантіями безпеки для України.

Йдеться не лише про безпеку нашої держави, а й про нову архітектуру безпеки всієї Європи після війни. Україна є її невід’ємною частиною. Адже без довгострокової безпеки України неможлива і довгострокова безпека Європи. Саме тому роботу над гарантіями безпеки, відновленням та економічним розвитком ведемо паралельно. Це частини одного плану для майбутнього України 

- резюмував Умєров.

Нагадаємо

Українська делегація 4-5 листопада проведе в Брюсселі переговори з представниками США, ЄС, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО щодо гарантій безпеки й економічного відновлення України після війни.

Антоніна Туманова

Політика
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Рустем Умєров
BlackRock
Світовий банк
Міністерство фінансів України
Європейська комісія
Міністерство оборони України
НАТО
Брюссель
Франція
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна