Prosperity Plan для України та фінансування на 2027 рік - Умєров розповів про дві важливі зустрічі у Брюсселі

Рустем Умєров. Фото: Global Look Press

Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров повідомив, що у Брюсселі провели дві важливі зустрічі з партнерами - щодо Prosperity Plan для України та фінансування на 2027 рік, завтра робота триватиме щодо гарантій безпеки, передає УНН.

Сьогодні у Брюсселі провели дві важливі зустрічі з партнерами. Перша – щодо Prosperity Plan для України. Це один із ключових документів, над яким зараз працюємо з партнерами. Він має визначити, як відновлюватимемо Україну після війни, залучатимемо інвестиції та створюватимемо можливості для розвитку нашої економіки - повідомив Умєров.

За його словами, працювали з представниками Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та BlackRock. З українського боку залучені команди Мінекономіки, Мінфіну, Міноборони та Офісу Президента.

Деталі поки не розкриваємо. Зараз триває предметна робота над документом. Разом із партнерами визначили конкретні наступні кроки та терміни їх виконання. Про результати розповімо пізніше - додав Умєров.

Друга зустріч, за словами голови Служби зовнішньої розвідки, щодо фінансування України у 2027 році.

Разом із командами Міноборони, Мінфіну та Офісу Президента показали партнерам математику війни на наступний рік: скільки ресурсів потрібно, який дефіцит маємо покрити та за рахунок яких джерел можемо це зробити. Окремо обговорили загрози з боку Росії для України та всієї Європи, а також спільні кроки для протидії їм - додав Умєров.

За його словами, завтра продовжать роботу з партнерами над гарантіями безпеки для України.

Йдеться не лише про безпеку нашої держави, а й про нову архітектуру безпеки всієї Європи після війни. Україна є її невід’ємною частиною. Адже без довгострокової безпеки України неможлива і довгострокова безпека Європи. Саме тому роботу над гарантіями безпеки, відновленням та економічним розвитком ведемо паралельно. Це частини одного плану для майбутнього України - резюмував Умєров.

Нагадаємо

Українська делегація 4-5 листопада проведе в Брюсселі переговори з представниками США, ЄС, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО щодо гарантій безпеки й економічного відновлення України після війни.