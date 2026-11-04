4 листопада Україна та партнери проведуть у Брюсселі переговори щодо гарантій безпеки та повоєнного відновлення - Умєров

Українська делегація 4-5 листопада проведе в Брюсселі переговори з представниками США, ЄС, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО щодо гарантій безпеки й економічного відновлення України після війни. Про це повідомив Рустем Умєров у Facebook, пише УНН.

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Зустрічі відбудуться за участю Європейської комісії, яка прийматиме переговори, а також представників Світового банку. Українську сторону представлятимуть команди Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства оборони та Офісу Президента.

За словами Умєрова, учасники продовжать роботу над Prosperity Plan – планом повоєнного відновлення та економічного розвитку України. Переговори стануть продовженням попередніх зустрічей у Флориді та Осло.

Окремі переговори присвятять гарантіям безпеки

У четвер, 5 листопада, українська делегація окремо обговорить гарантії безпеки з представниками США, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО.

У Брюсселі Україна, США, Європа та НАТО 4 листопада обговорять гарантії безпеки - Зеленський

Сторони планують детально опрацювати попередні домовленості щодо довгострокової стійкості України, її відбудови та економічного розвитку.

Безпека, відновлення і розвиток мають бути частинами одного плану для України після війни – наголосив Умєров.

Невідомі від імені Умєрова намагаються отримати інформацію про міжнародні переговори України