4 листопада Україна та партнери проведуть у Брюсселі переговори щодо гарантій безпеки та повоєнного відновлення - Умєров
Київ • УНН
У Брюсселі Україна проведе переговори зі США, ЄС, Британією, Францією, Німеччиною та НАТО. Обговорять гарантії безпеки й Prosperity Plan.
Українська делегація 4-5 листопада проведе в Брюсселі переговори з представниками США, ЄС, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО щодо гарантій безпеки й економічного відновлення України після війни. Про це повідомив Рустем Умєров у Facebook, пише УНН.
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Зустрічі відбудуться за участю Європейської комісії, яка прийматиме переговори, а також представників Світового банку. Українську сторону представлятимуть команди Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства оборони та Офісу Президента.
За словами Умєрова, учасники продовжать роботу над Prosperity Plan – планом повоєнного відновлення та економічного розвитку України. Переговори стануть продовженням попередніх зустрічей у Флориді та Осло.
Окремі переговори присвятять гарантіям безпеки
У четвер, 5 листопада, українська делегація окремо обговорить гарантії безпеки з представниками США, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО.
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