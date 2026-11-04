4 ноября Украина и партнеры проведут в Брюсселе переговоры по гарантиям безопасности и послевоенному восстановлению — Умеров
Киев • УНН
В Брюсселе Украина проведет переговоры с США, ЕС, Великобританией, Францией, Германией и НАТО. Обсудят гарантии безопасности и Prosperity Plan.
Украинская делегация 4–5 ноября проведет в Брюсселе переговоры с представителями США, ЕС, Великобритании, Франции, Германии и НАТО по вопросам гарантий безопасности и экономического восстановления Украины после войны. Об этом сообщил Рустем Умеров в Facebook, пишет УНН.
Детали
Встречи состоятся при участии Европейской комиссии, которая будет принимать переговоры, а также представителей Всемирного банка. Украинскую сторону будут представлять команды Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства обороны и Офиса Президента.
По словам Умерова, участники продолжат работу над Prosperity Plan — планом послевоенного восстановления и экономического развития Украины. Переговоры станут продолжением предыдущих встреч во Флориде и Осло.
Отдельные переговоры посвятят гарантиям безопасности
В четверг, 5 ноября, украинская делегация отдельно обсудит гарантии безопасности с представителями США, Великобритании, Франции, Германии и НАТО.
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