4 ноября Украина и партнеры проведут в Брюсселе переговоры по гарантиям безопасности и послевоенному восстановлению — Умеров

Украинская делегация 4–5 ноября проведет в Брюсселе переговоры с представителями США, ЕС, Великобритании, Франции, Германии и НАТО по вопросам гарантий безопасности и экономического восстановления Украины после войны. Об этом сообщил Рустем Умеров в Facebook, пишет УНН.

Детали

Встречи состоятся при участии Европейской комиссии, которая будет принимать переговоры, а также представителей Всемирного банка. Украинскую сторону будут представлять команды Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства обороны и Офиса Президента.

По словам Умерова, участники продолжат работу над Prosperity Plan — планом послевоенного восстановления и экономического развития Украины. Переговоры станут продолжением предыдущих встреч во Флориде и Осло.

Отдельные переговоры посвятят гарантиям безопасности

В четверг, 5 ноября, украинская делегация отдельно обсудит гарантии безопасности с представителями США, Великобритании, Франции, Германии и НАТО.

В Брюсселе Украина, США, Европа и НАТО 4 ноября обсудят гарантии безопасности - Зеленский

Стороны планируют детально проработать предварительные договоренности относительно долгосрочной устойчивости Украины, ее восстановления и экономического развития.

Безопасность, восстановление и развитие должны быть частями единого плана для Украины после войны — подчеркнул Умеров.

Неизвестные от имени Умерова пытаются получить информацию о международных переговорах Украины