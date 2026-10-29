Неизвестные от имени Умерова пытаются получить информацию о международных переговорах Украины

Неизвестные лица рассылают представителям дипломатического корпуса и международным партнёрам Украины сообщения от имени главы Службы внешней разведки Рустема Умерова. Таким образом они пытаются получить информацию о международных контактах и переговорах Украины. Об этом Умеров сообщил в своём Telegram-канале, пишет УНН.

Подробности

По словам главы СВР, подозрительные сообщения поступают дипломатам и представителям международных организаций в разных странах.

Злоумышленники пытаются установить контакт с представителями государств-партнёров и выяснить подробности их взаимодействия с Украиной. Такие случаи зафиксировали на фоне активизации дипломатических усилий.

Умеров призвал проверять подозрительные сообщения

Глава Службы внешней разведки призвал дипломатов и международных партнёров быть осторожными и не передавать никакой информации неизвестным лицам, которые представляются его именем.

В случае возникновения сомнений относительно подлинности сообщения Умеров рекомендует не отвечать отправителю, пока его личность не будет подтверждена.

Украина и США готовят встречу в ближайшее время - Зеленский

Проверять такие контакты он советует исключительно через официальные дипломатические каналы, соответствующие государственные ведомства или представителей украинских дипломатических учреждений.

Кто именно стоит за рассылкой сообщений и удалось ли злоумышленникам получить какие-либо конфиденциальные сведения, пока неизвестно.

Мошенники охотятся за данными о переговорах: Умеров выступил с предупреждением