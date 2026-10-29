Неизвестные от имени Умерова пытаются получить информацию о международных переговорах Украины
Киев • УНН
Мошенники рассылают дипломатам сообщения от имени Рустема Умерова, чтобы получить данные о международных контактах Украины. Он призвал проверять такие обращения по официальным каналам.
Неизвестные лица рассылают представителям дипломатического корпуса и международным партнёрам Украины сообщения от имени главы Службы внешней разведки Рустема Умерова. Таким образом они пытаются получить информацию о международных контактах и переговорах Украины. Об этом Умеров сообщил в своём Telegram-канале, пишет УНН.
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По словам главы СВР, подозрительные сообщения поступают дипломатам и представителям международных организаций в разных странах.
Злоумышленники пытаются установить контакт с представителями государств-партнёров и выяснить подробности их взаимодействия с Украиной. Такие случаи зафиксировали на фоне активизации дипломатических усилий.
Умеров призвал проверять подозрительные сообщения
Глава Службы внешней разведки призвал дипломатов и международных партнёров быть осторожными и не передавать никакой информации неизвестным лицам, которые представляются его именем.
В случае возникновения сомнений относительно подлинности сообщения Умеров рекомендует не отвечать отправителю, пока его личность не будет подтверждена.
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Проверять такие контакты он советует исключительно через официальные дипломатические каналы, соответствующие государственные ведомства или представителей украинских дипломатических учреждений.
Кто именно стоит за рассылкой сообщений и удалось ли злоумышленникам получить какие-либо конфиденциальные сведения, пока неизвестно.
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