Мошенники охотятся за данными о переговорах: Умеров выступил с предупреждением

На фоне активизации дипломатических усилий неизвестные пытаются узнать информацию о новых дипломатических усилиях Украины и её переговорах с иностранными партнёрами по прекращению российско-украинской войны. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, передаёт УНН.

Детали

В таких сообщениях пытаются установить контакт и получить информацию о работе Украины с партнёрами и международных переговорах. Прошу не отвечать на подобные сообщения и не передавать никакой информации, если есть хотя бы малейшее сомнение относительно контакта - отметил Умеров.

Он добавил, что номер телефона, аккаунт или электронный адрес лучше дополнительно проверить через официальные дипломатические каналы, соответствующее ведомство иностранного государства или украинских дипломатов.

Если получили подозрительное сообщение от моего имени — не вступайте в переписку и сообщите об этом украинской стороне - резюмировал глава СВРУ.

Напомним

российский диктатор владимир путин во время переговоров с лидерами Финляндии и Норвегии посвятил около полутора часов историческим рассказам о славянах, фактически избежав предметного разговора о прекращении огня в Украине.