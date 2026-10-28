Шахраї полюють на дані щодо переговорів: Умєров виступив з попередженням
Київ • УНН
Невідомі намагаються отримати дані про переговори України з іноземними партнерами. Рустем Умєров закликав перевіряти підозрілі контакти.
На тлі активізації дипломатичних зусиль невідомі намагаються дізнатися інформацію про нові дипломатичні зусилля України та її переговори з іноземними партнерами щодо припинення російсько-української війни. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, передає УНН.
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У таких повідомленнях намагаються встановити контакт і отримати інформацію про роботу України з партнерами та міжнародні переговори. Прошу не відповідати на подібні повідомлення та не передавати жодної інформації, якщо є хоча б найменший сумнів щодо контакту
Він додав, що номер телефону, акаунт або електронну адресу краще додатково перевірити через офіційні дипломатичні канали, відповідне відомство іноземної країни або українських дипломатів.
Якщо отримали підозріле повідомлення від мого імені - не вступайте у переписку та повідомте про це українську сторону
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін під час переговорів із лідерами Фінляндії та Норвегії присвятив близько півтори години історичним розповідям про слов'ян, фактично уникнувши предметної розмови про припинення вогню в Україні.