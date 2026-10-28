Шахраї полюють на дані щодо переговорів: Умєров виступив з попередженням

На тлі активізації дипломатичних зусиль невідомі намагаються дізнатися інформацію про нові дипломатичні зусилля України та її переговори з іноземними партнерами щодо припинення російсько-української війни. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, передає УНН.

У таких повідомленнях намагаються встановити контакт і отримати інформацію про роботу України з партнерами та міжнародні переговори. Прошу не відповідати на подібні повідомлення та не передавати жодної інформації, якщо є хоча б найменший сумнів щодо контакту