Шахраї полюють на дані щодо переговорів: Умєров виступив з попередженням

$45.600.0650.850.10
ukenru
12:00 • 17059 перегляди
ЄС готує команду для мирних переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ
10:28 • 20389 перегляди
Бюджет-2027 пройшов перше читання у ВР - що враховано і що далі
Ексклюзив
08:35 • 34580 перегляди
Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів
28 жовтня, 07:20 • 25219 перегляди
В Олешках 30 годин триває режим тиші без жодного інциденту - Лубінець
Ексклюзив
28 жовтня, 06:45 • 38475 перегляди
Справу про медичну недбалість затягують: чи варто потерпілим звернутися до Європейського суду з прав людиниPhoto
Ексклюзив
28 жовтня, 06:30 • 35228 перегляди
Ахіллесова п'ята "Іскандерів": чому Сили оборони атакують каучукові заводиPhoto
28 жовтня, 05:58 • 21229 перегляди
Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо України та анонсував зустріч із Зеленським і путінимVideo
28 жовтня, 05:48 • 17654 перегляди
Уночі на території рф було гучно, горіли заводи та лунали вибухи: куди прилетіло
28 жовтня, 04:16 • 19250 перегляди
росія планує вивозити зерно через базу в абхазії, де раніше хотіла ховати кораблі з "Калібрами"
28 жовтня, 03:16 • 18833 перегляди
Приватна ППО "Нової пошти" вже збиває російські "Шахеди"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.6м/с
50%
757мм
Популярнi новини
Що святкують 28 жовтня в Україні та світі 28 жовтня, 04:55 • 5270 перегляди
У тульській області рф атакували хімічний завод "Азот", який постачав сировину для виробництва вибухівки28 жовтня, 05:14 • 15867 перегляди
Під Мангушем знищили командний пункт росіян завдяки інформації мобілізованого окупанта – АТЕШ28 жовтня, 05:36 • 4720 перегляди
Реакція на Мбаппе в Китаї спонукала до попередження знаменитостей28 жовтня, 06:33 • 28898 перегляди
82-га річниця вигнання нацистських окупантів з України: історія, ціна та сьогодення12:10 • 13756 перегляди
Публікації
Заміна літніх шин на зимові: коли варто робити, та чи передбачені штрафи 13:32 • 3398 перегляди
82-га річниця вигнання нацистських окупантів з України: історія, ціна та сьогодення12:10 • 13823 перегляди
Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів
Ексклюзив
08:35 • 34570 перегляди
Справу про медичну недбалість затягують: чи варто потерпілим звернутися до Європейського суду з прав людиниPhoto
Ексклюзив
28 жовтня, 06:45 • 38466 перегляди
Ахіллесова п'ята "Іскандерів": чому Сили оборони атакують каучукові заводиPhoto
Ексклюзив
28 жовтня, 06:30 • 35222 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Мао Цзедун
Меланія Трамп
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
"Реал" вибачився перед Китаєм за жарт Мбаппе13:23 • 2956 перегляди
Реакція на Мбаппе в Китаї спонукала до попередження знаменитостей28 жовтня, 06:33 • 28969 перегляди
У Південній Африці вчені виявили сліди використання тваринного білка людьми 60 тисяч років тому28 жовтня, 04:05 • 34055 перегляди
Дженніфер Лоуренс розповіла, як чоловік пригрозив виселити її в готель через неприємний запах28 жовтня, 03:05 • 34374 перегляди
34-річну співачку Демі Ловато терміново госпіталізували до лікарні28 жовтня, 02:05 • 39455 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Instagram
Соціальна мережа
Золото

Шахраї полюють на дані щодо переговорів: Умєров виступив з попередженням

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Невідомі намагаються отримати дані про переговори України з іноземними партнерами. Рустем Умєров закликав перевіряти підозрілі контакти.

Шахраї полюють на дані щодо переговорів: Умєров виступив з попередженням

На тлі активізації дипломатичних зусиль невідомі намагаються дізнатися інформацію про нові дипломатичні зусилля України та її переговори з іноземними партнерами щодо припинення російсько-української війни. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, передає УНН.

Деталі

У таких повідомленнях намагаються встановити контакт і отримати інформацію про роботу України з партнерами та міжнародні переговори. Прошу не відповідати на подібні повідомлення та не передавати жодної інформації, якщо є хоча б найменший сумнів щодо контакту

 - зазначив Умєров.

Він додав, що номер телефону, акаунт або електронну адресу краще додатково перевірити через офіційні дипломатичні канали, відповідне відомство іноземної країни або українських дипломатів.

Якщо отримали підозріле повідомлення від мого імені - не вступайте у переписку та повідомте про це українську сторону

- резюмував голова СЗРУ.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін під час переговорів із лідерами Фінляндії та Норвегії присвятив близько півтори години історичним розповідям про слов'ян, фактично уникнувши предметної розмови про припинення вогню в Україні.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаКриміналСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Рустем Умєров
Служба зовнішньої розвідки України
Фінляндія
Норвегія
Україна