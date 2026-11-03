В Брюсселе Украина, США, Европа и НАТО 4 ноября обсудят гарантии безопасности - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в среду, 4 ноября, в Брюсселе состоятся переговоры между Украиной, США, Европой и НАТО по гарантиям безопасности и восстановлению Украины. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Берлине 3 ноября, передает УНН.

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"Завтра в Брюсселе будут наши команды, состоятся встречи. США, Европа, НАТО, Украина. Будут говорить о пакетах восстановления, о гарантиях безопасности, будут работать на уровне команд", — сказал Зеленский.

Напомним

Представители Еврокомиссии в среду, 4 ноября, примут участие во встрече с представителями Украины, Соединенных Штатов, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка по вопросу мира в Украине.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф объявил о новом раунде переговоров между россией, Украиной и Соединенными Штатами во вторник и среду на следующей неделе, 100 и 11 ноября, в Абу-Даби. Переговоры состоятся на уровне советников лидеров, сказал Уиткофф.

Украина и Россия проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября — Виткофф

Уиткофф также сказал, что посланники США должны встретиться на этой неделе с представителями Германии, Франции, Великобритании, НАТО и Европейского союза. Переговоры в Брюсселе должны быть сосредоточены на "гарантиях безопасности для Украины, послевоенной архитектуре безопасности Европы и экономических возможностях для поддержки восстановления Украины".

Европейцы настаивают на участии в переговорах. Немецкие чиновники ожидают европейского присутствия в Абу-Даби, хотя в настоящее время Европа вряд ли будет за столом переговоров, отмечает dpa.