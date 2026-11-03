У ЄС проведуть зустріч з представниками України і США щодо миру 4 листопада - Єврокомісія

Представники Єврокомісії у середу, 4 листопада, візьмуть участь у зустрічі з представниками України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку, щодо миру в Україні. Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньйо під час брифінгу 3 листопада, пише УНН.

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"Я можу підтвердити, що цього тижня, у середу (4 листопада), тобто завтра, Європейська комісія проведе зустріч з представниками України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку, і ця зустріч буде базуватися на попередніх переговорах, які відбулися в Маямі з Україною та США на той час", - сказала речниця Єврокомісії, коментуючи питання щодо зустрічі, яка має відбутися цього тижня в Брюсселі зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та представниками НАТО, ЄС, Німеччини, Франції та Великої Британії.

"З метою досягнення тривалого сталого миру в Україні, зустріч у середу буде зосереджена на післявоєнній відбудові та процвітанні України, і з нашого боку вона буде на рівні радників з національної безпеки, тобто високопосадовців", - вказала Піньйо.

Зеленський прибув до Берліна на зустріч з Мерцом перед переговорами в Абу-Дабі

Доповнення

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф оголосив про новий раунд переговорів між росією, Україною та Сполученими Штатами наступного вівторка та середи, 100 та 11 листопада, в Абу-Дабі. Переговори відбудуться на рівні радників лідерів, сказав Віткофф.

Україна та росія проведуть переговори в Абу-Дабі 10-11 листопада – Віткофф

Віткофф також сказав, що посланці США мають зустрітися цього тижня з представниками Німеччини, Франції, Великої Британії, НАТО та Європейського Союзу. Переговори в Брюсселі мають бути зосереджені на "гарантіях безпеки для України, повоєнній архітектурі безпеки Європи та економічних можливостях для підтримки відбудови України".

Європейці наполягають на участі в переговорах. Німецькі чиновники очікують європейської присутності в Абу-Дабі, хоча, наразі, Європа навряд чи буде за столом переговорів, зазначає dpa.