В ЕС проведут встречу с представителями Украины и США по вопросам мира 4 ноября - Еврокомиссия
Киев • УНН
4 ноября Еврокомиссия встретится с Украиной, США, европейскими странами, НАТО и Всемирным банком в Брюсселе. Обсудят мир, восстановление и безопасность.
Представители Еврокомиссии в среду, 4 ноября, примут участие во встрече с представителями Украины, Соединённых Штатов, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка по вопросу мира в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга 3 ноября, пишет УНН.
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"Я могу подтвердить, что на этой неделе, в среду (4 ноября), то есть завтра, Европейская комиссия проведёт встречу с представителями Украины, Соединённых Штатов, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка, и эта встреча будет основываться на предыдущих переговорах, которые состоялись в Майами с Украиной и США на тот момент", — сказала пресс-секретарь Еврокомиссии, комментируя вопрос о встрече, которая должна состояться на этой неделе в Брюсселе со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и представителями НАТО, ЕС, Германии, Франции и Великобритании.
"С целью достижения длительного устойчивого мира в Украине встреча в среду будет сосредоточена на послевоенном восстановлении и процветании Украины, и с нашей стороны она будет проходить на уровне советников по национальной безопасности, то есть высокопоставленных чиновников", — указала Пиньо.
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Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф объявил о новом раунде переговоров между россией, Украиной и Соединёнными Штатами в следующий вторник и среду, 100 и 11 ноября, в Абу-Даби. Переговоры пройдут на уровне советников лидеров, сказал Уиткофф.
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Уиткофф также сказал, что посланники США должны встретиться на этой неделе с представителями Германии, Франции, Великобритании, НАТО и Европейского Союза. Переговоры в Брюсселе должны быть сосредоточены на "гарантиях безопасности для Украины, послевоенной архитектуре безопасности Европы и экономических возможностях для поддержки восстановления Украины".
Европейцы настаивают на участии в переговорах. Немецкие чиновники ожидают европейского присутствия в Абу-Даби, хотя в настоящее время Европа вряд ли будет за столом переговоров, отмечает dpa.