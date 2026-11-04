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Prosperity Plan для Украины и финансирование на 2027 год — Умеров рассказал о двух важных встречах в Брюсселе

Киев • УНН

 • 3284 просмотра

Партнёры обсудили Prosperity Plan и потребности Украины в финансировании на 2027 год. На следующий день переговоры продолжат по гарантиям безопасности.

Prosperity Plan для Украины и финансирование на 2027 год — Умеров рассказал о двух важных встречах в Брюсселе
Рустем Умеров. Фото: Global Look Press

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в Брюсселе провели две важные встречи с партнёрами — по поводу Prosperity Plan для Украины и финансирования на 2027 год, завтра работа продолжится по гарантиям безопасности, передаёт УНН.

Сегодня в Брюсселе провели две важные встречи с партнёрами. Первая — по поводу Prosperity Plan для Украины. Это один из ключевых документов, над которым сейчас работаем с партнёрами. Он должен определить, как будем восстанавливать Украину после войны, привлекать инвестиции и создавать возможности для развития нашей экономики 

— сообщил Умеров.

По его словам, работали с представителями Еврокомиссии, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и BlackRock. С украинской стороны были привлечены команды Минэкономики, Минфина, Минобороны и Офиса Президента.

Подробности пока не раскрываем. Сейчас продолжается предметная работа над документом. Вместе с партнёрами определили конкретные следующие шаги и сроки их выполнения. О результатах расскажем позже 

— добавил Умеров.

Вторая встреча, по словам секретаря СНБО, была посвящена финансированию Украины в 2027 году.

Вместе с командами Минобороны, Минфина и Офиса Президента показали партнёрам математику войны на следующий год: сколько ресурсов необходимо, какой дефицит нужно покрыть и за счёт каких источников мы можем это сделать. Отдельно обсудили угрозы со стороны России для Украины и всей Европы, а также совместные шаги для противодействия им 

— добавил Умеров.

По его словам, завтра продолжат работу с партнёрами над гарантиями безопасности для Украины.

Речь идёт не только о безопасности нашего государства, но и о новой архитектуре безопасности всей Европы после войны. Украина является её неотъемлемой частью. Ведь без долгосрочной безопасности Украины невозможна и долгосрочная безопасность Европы. Именно поэтому работу над гарантиями безопасности, восстановлением и экономическим развитием ведём параллельно. Это части единого плана для будущего Украины 

— резюмировал Умеров.

Напомним

Украинская делегация 4–5 ноября проведёт в Брюсселе переговоры с представителями США, ЕС, Великобритании, Франции, Германии и НАТО по вопросам гарантий безопасности и экономического восстановления Украины после войны.

Антонина Туманова

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