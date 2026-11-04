Украина передала США свои предложения по завершению войны — Зеленский

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Украина готова к необходимым шагам и предоставила свои предложения американской стороне "для скорейшего завершения войны". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает УНН.

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Зеленский отметил, что сегодня также состоялась содержательная встреча в Брюсселе нашей команды, американской стороны, ЕС, Франции, Великобритании, Германии, НАТО, Всемирного банка и представителей глобального бизнес-сообщества по вопросам послевоенного восстановления. Завтра в Брюсселе также состоится встреча — по гарантиям безопасности Украины.

"Темп переговоров должен быть максимально интенсивным, чтобы как можно скорее закончить эту войну. Украина готова к необходимым шагам, наши предложения четкие, и мы предоставили свои предложения американской стороне", — добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что "миру нет альтернативы, и гарантии послевоенной безопасности должны быть действительно железобетонными".

Напомним

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что в Брюсселе провели две важные встречи с партнерами — по Prosperity Plan для Украины и финансированию на 2027 год, завтра работа продолжится по гарантиям безопасности.