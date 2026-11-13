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П'ятниця, 13 листопада 2026 року – день, на який учені ще 66 років тому передбачили "кінець світу"

Київ • УНН

 • 182 перегляди

У США повідомили про зупинку вильотів, а біля авіабази Лейкенхіт зафіксували дрони. Цю дату жартома назвали «кінцем світу» ще 1960 року.

П'ятниця, 13 листопада 2026 року – день, на який учені ще 66 років тому передбачили "кінець світу"

П'ятниця, 13 листопада 2026 року, видалася незвичайною. У США повідомили про загальнонаціональну зупинку вильотів літаків, а поблизу американської авіабази у Великій Британії зафіксували підозрілі безпілотники. І все це відбувається саме в день, на який американські вчені ще 66 років тому жартівливо призначили "кінець світу", пише УНН.

Деталі

За повідомленнями, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) запровадило тимчасову заборону на вильоти через технічний збій обладнання. Літакам наказали залишатися на землі до подальших розпоряджень. Водночас незалежного підтвердження загальнонаціонального масштабу обмежень наразі немає.

Тим часом у Великій Британії американські військові повідомили про підозрілу активність безпілотників поблизу авіабази Лейкенхіт. Раніше місцеві жителі розповідали про звуки сирен. У ВПС США запевнили, що інцидент не вплинув на військових, літаки та інфраструктуру.

Чому саме 13 листопада 2026 року називали датою "кінця світу"

Найцікавіше, що саме ця дата фігурувала в науковій публікації ще у 1960 році.

Тоді в журналі Science вийшла стаття фізика Хайнца фон Ферстера та його колег під назвою "Судний день: п'ятниця, 13 листопада 2026 року".

Дослідники проаналізували темпи зростання населення Землі та створили математичну модель, яка передбачала наближення чисельності людства до нескінченності саме 13 листопада 2026 року.

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Утім, йшлося не про буквальне передбачення апокаліпсису. Автори використали провокативну назву, щоб привернути увагу до проблеми стрімкого зростання населення та обмежень математичного прогнозування.

Згодом демографічні тенденції змінилися, а сама модель не справдилася.

Тож попри моторошний збіг дати, повідомлення про авіаційні інциденти та наукова публікація 1960 року ніяк не пов'язані. Але для п'ятниці, 13-го, історія вийшла доволі символічною.

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Степан Гафтко

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