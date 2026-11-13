Пятница, 13 ноября 2026 года — день, на который учёные ещё 66 лет назад предсказали «конец света»
Киев • УНН
В США сообщили о приостановке вылетов, а возле авиабазы Лейкенхит зафиксировали дроны. Эту дату в шутку назвали «концом света» ещё в 1960 году.
Пятница, 13 ноября 2026 года, выдалась необычной. В США сообщили о общенациональной остановке вылетов самолетов, а вблизи американской авиабазы в Великобритании зафиксировали подозрительные беспилотники. И все это происходит именно в день, который американские ученые еще 66 лет назад в шутку назначили «концом света», пишет УНН.
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По сообщениям, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело временный запрет на вылеты из-за технического сбоя оборудования. Самолетам приказали оставаться на земле до дальнейших распоряжений. В то же время независимого подтверждения общенационального масштаба ограничений пока нет.
Тем временем в Великобритании американские военные сообщили о подозрительной активности беспилотников вблизи авиабазы Лейкенхит. Ранее местные жители рассказывали о звуках сирен. В ВВС США заверили, что инцидент не повлиял на военнослужащих, самолеты и инфраструктуру.
Почему именно 13 ноября 2026 года называли датой «конца света»
Самое интересное, что именно эта дата фигурировала в научной публикации еще в 1960 году.
Тогда в журнале Science вышла статья физика Хайнца фон Фёрстера и его коллег под названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года».
Исследователи проанализировали темпы роста населения Земли и создали математическую модель, которая предсказывала приближение численности человечества к бесконечности именно 13 ноября 2026 года.
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Однако речь шла не о буквальном предсказании апокалипсиса. Авторы использовали провокационное название, чтобы привлечь внимание к проблеме стремительного роста населения и ограничениям математического прогнозирования.
Впоследствии демографические тенденции изменились, а сама модель не оправдалась.
Так что, несмотря на жуткое совпадение даты, сообщения об авиационных инцидентах и научная публикация 1960 года никак не связаны. Но для пятницы, 13-го, история получилась довольно символичной.
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