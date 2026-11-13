Пятница, 13 ноября 2026 года — день, на который учёные ещё 66 лет назад предсказали «конец света»

$45.380.0650.340.14
ukenru
21:10 • 27304 просмотра
В США назвали причину приостановки вылетов самолётов по всей стране — что произошлоPhoto
18:09 • 23817 просмотра
14 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
20:17 • 15694 просмотра
Украинские военные уничтожили на Покровском направлении более 100 оккупантов — Генштаб
16:22 • 22395 просмотра
Роберт Паттинсон стал фаворитом на роль нового Джеймса Бонда — СМИ
15:50 • 26995 просмотра
Генерал СБУ Дука призвал Раду создать ВСК для расследования причастности руководства НАБУ и САП к коррупции
13 ноября, 15:38 • 24307 просмотра
Ставила под сомнение решения Хуанга — что известно о 59-летней Колетт Кресс, которая временно возглавила Nvidia
13 ноября, 15:19 • 17307 просмотра
"Оснований для паники нет": министр оценил, грозит ли дефицит подсолнечного масла на фоне ударов рф
13 ноября, 15:16 • 17355 просмотра
Дни будут тёплыми, а ночи морозными: синоптики дали прогноз на осенние выходные
13 ноября, 13:33 • 22886 просмотра
"Налог на Google" — сколько миллиардов получил бюджет и кто входит в число крупнейших плательщиков
13 ноября, 13:16 • 19214 просмотра
Топливо для войны горит в Волгограде — в Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших НПЗ россии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3м/с
90%
743мм
Популярные новости
Световой меч Дарта Вейдера ушёл с молотка почти за $5 млн13 ноября, 12:24 • 40522 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 48258 просмотра
Финляндия связалась с Украиной после поражения российского военного корабля13 ноября, 14:34 • 24504 просмотра
Длительные отключения света в Киевской области — сколько энергообъектов оккупанты повредили за неделю17:37 • 24716 просмотра
Шапаренко плохо себя чувствует, Бондар немного устал — Мальдера о состоянии игроков перед матчем с Северной Ирландией17:52 • 20978 просмотра
публикации
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 48287 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 51773 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 07:10 • 52931 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 06:45 • 51141 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
13 ноября, 06:20 • 52064 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ираклий Кобахидзе
Фридрих Мерц
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Пятница, 13 ноября 2026 года — день, на который учёные ещё 66 лет назад предсказали «конец света»21:32 • 490 просмотра
Световой меч Дарта Вейдера продали за 4,8 млн долларов — он установил рекорд «Звёздных войн»Photo21:05 • 11631 просмотра
США призывают владельцев BMW парковать автомобили на открытом воздухе из-за риска возгорания — о каких моделях идет речь18:43 • 13218 просмотра
Шапаренко плохо себя чувствует, Бондар немного устал — Мальдера о состоянии игроков перед матчем с Северной Ирландией17:52 • 21016 просмотра
Световой меч Дарта Вейдера ушёл с молотка почти за $5 млн13 ноября, 12:24 • 40553 просмотра
Актуальное
Хранитель
Техника
Отопление
Социальная сеть
Нефть

Пятница, 13 ноября 2026 года — день, на который учёные ещё 66 лет назад предсказали «конец света»

Киев • УНН

 • 496 просмотра

В США сообщили о приостановке вылетов, а возле авиабазы Лейкенхит зафиксировали дроны. Эту дату в шутку назвали «концом света» ещё в 1960 году.

Пятница, 13 ноября 2026 года — день, на который учёные ещё 66 лет назад предсказали «конец света»

Пятница, 13 ноября 2026 года, выдалась необычной. В США сообщили о общенациональной остановке вылетов самолетов, а вблизи американской авиабазы в Великобритании зафиксировали подозрительные беспилотники. И все это происходит именно в день, который американские ученые еще 66 лет назад в шутку назначили «концом света», пишет УНН.

Подробности

По сообщениям, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело временный запрет на вылеты из-за технического сбоя оборудования. Самолетам приказали оставаться на земле до дальнейших распоряжений. В то же время независимого подтверждения общенационального масштаба ограничений пока нет.

Тем временем в Великобритании американские военные сообщили о подозрительной активности беспилотников вблизи авиабазы Лейкенхит. Ранее местные жители рассказывали о звуках сирен. В ВВС США заверили, что инцидент не повлиял на военнослужащих, самолеты и инфраструктуру.

Почему именно 13 ноября 2026 года называли датой «конца света»

Самое интересное, что именно эта дата фигурировала в научной публикации еще в 1960 году.

Тогда в журнале Science вышла статья физика Хайнца фон Фёрстера и его коллег под названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года».

Исследователи проанализировали темпы роста населения Земли и создали математическую модель, которая предсказывала приближение численности человечества к бесконечности именно 13 ноября 2026 года.

В США сообщают об остановке всех авиарейсов, а возле американской базы в Британии зафиксировали подозрительные дроны13.11.26, 23:02 • 5524 просмотра

Однако речь шла не о буквальном предсказании апокалипсиса. Авторы использовали провокационное название, чтобы привлечь внимание к проблеме стремительного роста населения и ограничениям математического прогнозирования.

Впоследствии демографические тенденции изменились, а сама модель не оправдалась.

Так что, несмотря на жуткое совпадение даты, сообщения об авиационных инцидентах и научная публикация 1960 года никак не связаны. Но для пятницы, 13-го, история получилась довольно символичной.

В США назвали причину приостановки вылетов самолётов по всей стране — что произошло13.11.26, 23:10 • 27297 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости МираУНН Lite
Чемпионат мира по футболу 2026
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Федеральное управление гражданской авиации
Великобритания
Соединённые Штаты