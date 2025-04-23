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ЄС оштрафував Apple і Meta на майже $800 млн

Київ • УНН

 • 2476 перегляди

Євросоюз оштрафував Apple на 570 млн доларів, а Meta - на 228 млн доларів за порушення закону про цифрові ринки. Це стало першим застосуванням цього закону, спрямованого на чесну конкуренцію.

ЄС оштрафував Apple і Meta на майже $800 млн

Європейський Союз оштрафував компанії Apple і Meta на загальну суму 797 млн доларів у межах першого застосування свого закону про цифрову конкуренцію. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

"Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, повідомила в середу, що оштрафувала Apple і материнську компанію Facebook Meta на 500 мільйонів євро (570 мільйонів доларів) і 200 мільйонів євро (228 мільйонів доларів) відповідно", - ідеться у публікації.

Видання зазначає, що покарання за порушення закону ЄС про цифрові ринки відбуваються на тлі нападок адміністрації Трампа на Євросоюз. Уряд США вважає несправедливим націлюванням Європейського Союзу на американські компанії.

Додатково

Закон про цифрову конкуренцію Європейського Союзу набув чинності 1 листопада 2022 року і має на меті зробити цифрову економіку більш справедливою та конкурентоспроможною. Закон також спрямований на боротьбу зі зловживанням домінуючим становищем аби дозволити новим гравцям виходити на ринок.

Раніше УНН писав, що понад 100 європейських технологічних компаній та організацій звернулися до Єврокомісії із закликом кардинально змінити підхід до цифрової інфраструктури, зменшивши залежність від американських технологій. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ЕкономікаТехнології
Європейська комісія
Дональд Трамп
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