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Financial Times

iPhone 17 может получить зарядное устройство MagSafe на 45 Вт

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Apple тестирует зарядные устройства MagSafe на 45 Вт, поддерживающие Qi2. Новое оборудование может дебютировать вместе с iPhone 17, презентация которого ожидается осенью 2025 года.

iPhone 17 может получить зарядное устройство MagSafe на 45 Вт

Apple готовится существенно ускорить беспроводную зарядку в своих будущих смартфонах. Об этом свидетельствуют утечки инсайдерской информации от тайваньского регулятора. Об этом сообщает The Verge, передает УНН.

Детали

Инсайдер сообщил о тестировании новых зарядных устройств MagSafe мощностью 45 Вт, поддерживающих стандарт Qi2.2. Если информация подтвердится, новое оборудование может дебютировать вместе с iPhone 17.

На сайте Национальной комиссии связи Тайваня появились записи о двух зарядных устройствах Apple с номерами моделей A3502 и A3503. Обе модели поддерживают одинаковые технические характеристики, но отличаются длиной плетеных кабелей — один метр или два метра.

В настоящее время iPhone 16 поддерживает беспроводную зарядку MagSafe мощностью до 25 Вт, а при использовании стандарта Qi — всего до 15 Вт. Переход к 45-ваттному MagSafe может стать заметным шагом вперед, особенно с учетом ожиданий пользователей относительно скорости зарядки новых устройств.

Apple оспаривает требование ЕС об обмене информацией с технологическими конкурентами - Axios02.06.25, 10:42 • 2782 просмотра

Apple традиционно не комментирует утечки, однако появление сертификатов может свидетельствовать о том, что компания уже завершила разработку новых зарядных устройств и готовится к их презентации. Если это так, инновационная зарядка может стать одной из ключевых фишек iPhone 17, презентация которого ожидается осенью 2025 года.

Напомним

На фоне прогнозируемого повышения летней температуры в Мичигане и остальной части Среднего Запада США производители смартфонов предупредили пользователей об опасных последствиях перегрева гаджетов. 

Лилия Набока

Лилия Набока

Технологии
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