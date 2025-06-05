iPhone 17 может получить зарядное устройство MagSafe на 45 Вт

Apple готовится существенно ускорить беспроводную зарядку в своих будущих смартфонах. Об этом свидетельствуют утечки инсайдерской информации от тайваньского регулятора. Об этом сообщает The Verge, передает УНН.

Детали

Инсайдер сообщил о тестировании новых зарядных устройств MagSafe мощностью 45 Вт, поддерживающих стандарт Qi2.2. Если информация подтвердится, новое оборудование может дебютировать вместе с iPhone 17.

На сайте Национальной комиссии связи Тайваня появились записи о двух зарядных устройствах Apple с номерами моделей A3502 и A3503. Обе модели поддерживают одинаковые технические характеристики, но отличаются длиной плетеных кабелей — один метр или два метра.

В настоящее время iPhone 16 поддерживает беспроводную зарядку MagSafe мощностью до 25 Вт, а при использовании стандарта Qi — всего до 15 Вт. Переход к 45-ваттному MagSafe может стать заметным шагом вперед, особенно с учетом ожиданий пользователей относительно скорости зарядки новых устройств.

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Apple традиционно не комментирует утечки, однако появление сертификатов может свидетельствовать о том, что компания уже завершила разработку новых зарядных устройств и готовится к их презентации. Если это так, инновационная зарядка может стать одной из ключевых фишек iPhone 17, презентация которого ожидается осенью 2025 года.

Напомним

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