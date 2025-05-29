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Apple выпустит iOS 26 и macOS 26 в рамках ребрендинга и редизайна программного обеспечения

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Apple планирует изменить названия операционных систем, выпустив iOS 26 и macOS 26. Новые названия будут соответствовать году выпуска, как у Samsung и Microsoft.

Apple выпустит iOS 26 и macOS 26 в рамках ребрендинга и редизайна программного обеспечения

Компания Apple планирует самое масштабное изменение названий своих операционных систем, что является частью редизайна программного обеспечения, которое распространяется на все ее устройства. Ожидается, что презентация выпустит iOS 26 и macOS 26, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, следующие операционные системы Apple будут идентифицироваться по году выпуска, а не по номеру версии. Это означает, что текущая iOS 18 уступит место iOS 26. Другие обновления будут известны как iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26  

– рассказали источники издания.

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Apple реализует эти изменения, чтобы обеспечить согласованность своего брендинга и отказаться от подхода, который может запутать клиентов и разработчиков. Современные операционные системы, включая iOS 18, watchOS 12, macOS 15 и visionOS 2, используют разные номера, поскольку их начальные версии дебютировали не одновременно.

Представитель компании Apple из Купертино, Калифорния, отказался от комментариев.

Технологический гигант объявит об изменениях на Всемирной конференции разработчиков 9 июня. Брендирование будет сопровождать новые пользовательские интерфейсы во всех операционных системах. Это попытка обеспечить более целостный опыт при смене устройств пользователями. Новый вид, получивший внутреннее название Solarium, будет включать tvOS, watchOS и части visionOS.

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Последняя стратегия нейминга ПО и гаджетов напоминает подходы, применяемые как Samsung Electronics Co., так и Microsoft Corp.

В 2020 году Samsung переименовала свою флагманскую линейку телефонов Galaxy S, связав название с годом выпуска, перейдя к Galaxy S20. Предшественником этого устройства, который дебютировал в 2019 году, был Galaxy S10, представлявший 10-е поколение.

В 1995 году Microsoft перешла к наименованию основных операционных систем в честь года их выпуска, выпустив Windows 95, а затем Windows 98 и Windows 2000.

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Напомним

Президент США Дональд Трамп пригрозил Apple спецпошлиной в размере 25%, если компания не перенесет все производство iPhone в США. Apple тем временем расширяет производство в Индии, уменьшая зависимость от Китая.

Лилия Набока

Лилия Набока

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