Apple, похоже, решительно усовершенствовать LLM Siri - помощника на базе искусственного интеллекта

Apple немного отстает в разработке искусственного интеллекта и моделей больших языковых программ (LLM). В компании анонсируют бесконечные обновления. Сейчас значительная часть усилий зависит от перестройки LLM Siri, передает УНН со ссылкой на The Verge и Bloomberg.

Детали

Новый большой отчет Mark Gurman из Bloomberg подробно объясняет причины несовершенства Apple Intelligence, критики со стороны пользователей и экспертов. В то же время отмечается, что Apple работает над "LLM Siri" – переработанной, генеративной версией цифрового помощника компании на базе искусственного интеллекта. Предыдущий подход Apple к объединению помощника с существующей Siri не сработал.

Контекст

Как объясняет Gurman, компания Apple "не любит инвестировать в цели без четкой конечной точки", а глава программного обеспечения Apple Крейг Федериги "неохотно делал большие инвестиции в ИИ".

Что касается ИИ, один неназванный руководитель Apple сказал ему, что "...вы действительно не знаете, что это за продукт, пока не сделаете инвестиции". Это означало бы дорогие графические процессоры, которые компания не спешила покупать, а впоследствии их не хватило, чтобы не отставать от конкурентов.

Руководитель отдела искусственного интеллекта Apple Джон Джаннандреа считал, что люди не хотят чат-ботов с искусственным интеллектом. Он сказал сотрудникам, что клиенты обычно хотят иметь возможность отключить такие инструменты, как ChatGPT.

Старая Siri не работала с новой Siri

Очевидно, Apple считала, что добавление функций генеративного ИИ к старой Siri - это самый быстрый способ догнать Apple в сфере ИИ. Но это не сработало.

Это как бить крота. Вы исправляете одну проблему, а появляются еще три - сказал один из сотрудников Gurman.

В новом отчете Bloomberg упоминается, что несколько топ-менеджеров Apple хотят ограничить роль Джаннандреа в компании в ожидании его возможного выхода на пенсию в ближайшее время.

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С другой стороны говорят, что он продолжает привлекать талантливых инженеров и исследователей в отдел искусственного интеллекта Apple. На фоне этого, компания пытается изменить свой подход.

Apple Intelligence ищет свой путь

Частично это может быть полная переработка Siri, а не просто попытка заставить генеративный ИИ работать вместе со старым Siri.

По данным Bloomberg, команда Apple по искусственному интеллекту в Цюрихе работает над новой архитектурой, которая будет "полностью построена на движке на основе LLM".

Идея заключается в том, что это сделает помощника "более правдоподобным в общении и лучшим в синтезе информации".

Еще одной частью решения является использование iPhone и дифференциальной конфиденциальности для улучшения синтезированных данных Apple. То есть сравнение фальшивых учебных данных с языком из электронных писем пользователей iPhone, но делать это на устройстве и отправлять только синтезированные данные обратно в Apple для обучения ИИ.

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И один из способов, которым компания обсуждает улучшение Siri, — это выпустить версию LLM в сеть Интернет, чтобы "собирать и синтезировать данные из нескольких источников".

По сути, Siri как инструмент веб-поиска на основе искусственного интеллекта, подобный Perplexity, одной из компаний, к которой Apple обратилась по поводу партнерства для поиска на основе искусственного интеллекта в Safari.

Итог

Для пользователей продуктов Apple текущая ситуация четко означает одно:

Apple упорно работает, чтобы наверстать упущенное время.

Хотя на этом пути были и трудности, будущее выглядит светлее, поскольку установлены конкретные амбиции и ресурсы для улучшения опыта использования искусственного интеллекта во всех продуктах.

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