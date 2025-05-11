Папа Лев XIV: искусственный интеллект - один из главных вызовов для человечества

Новый Папа Римский Лев XIV, первый в истории понтифик из США, в своей первой речи после избрания заявил, что искусственный интеллект является одной из самых серьезных проблем современности.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По информации, Папа Лев сказал кардиналам, что он полностью предан реформам Второго Ватиканского собора, встречам 1960-х годов, которые модернизировали церковь.

Он назвал ИИ одной из главных проблем, с которыми сталкивается человечество, заявив, что он создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.

В наши дни церковь предлагает всем сокровищницу своего социального учения в ответ на очередную промышленную революцию и разработки в области искусственного интеллекта, которые ставят новые задачи в области защиты человеческого достоинства, справедливости и труда