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Папа Лев XIV: искусственный интеллект - один из главных вызовов для человечества

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Новый Папа Римский Лев XIV заявил, что искусственный интеллект представляет серьезную проблему. Он создает вызовы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.

Папа Лев XIV: искусственный интеллект - один из главных вызовов для человечества

Новый Папа Римский Лев XIV, первый в истории понтифик из США, в своей первой речи после избрания заявил, что искусственный интеллект является одной из самых серьезных проблем современности.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По информации, Папа Лев сказал кардиналам, что он полностью предан реформам Второго Ватиканского собора, встречам 1960-х годов, которые модернизировали церковь.

Он назвал ИИ одной из главных проблем, с которыми сталкивается человечество, заявив, что он создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.

В наши дни церковь предлагает всем сокровищницу своего социального учения в ответ на очередную промышленную революцию и разработки в области искусственного интеллекта, которые ставят новые задачи в области защиты человеческого достоинства, справедливости и труда

- сказал он.

Ближе к концу своего понтификата Франциск начал все чаще говорить об угрозах человечеству, исходящих от ИИ, и призвал к заключению международного договора для его регулирования.

Откуда берутся деньги Католической церкви: пожертвования, недвижимость и финансовые инвестиции11.05.25, 10:50 • 2372 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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