Папа Лев XIV: штучний інтелект - один із головних викликів для людства
Київ • УНН
Новий Папа Римський Лев XIV заявив, що штучний інтелект становить серйозну проблему. Він створює виклики для захисту людської гідності, справедливості та праці.
Новий Папа Римський Лев XIV, перший в історії понтифік зі США, у своїй першій промові після обрання заявив, що штучний інтелект є однією з найсерйозніших проблем сучасності.
Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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За інформацією, Папа Лев сказав кардиналам, що він повністю відданий реформам Другого Ватиканського собору, зустрічам 1960-х років, які модернізували церкву.
Він назвав ШІ однією з головних проблем, з якими стикається людство, заявивши, що він створює проблеми для захисту людської гідності, справедливості та праці.
У наші дні церква пропонує всім скарбницю свого соціального вчення у відповідь на чергову промислову революцію і розробки в галузі штучного інтелекту, які ставлять нові завдання в галузі захисту людської гідності, справедливості та праці
Ближче до кінця свого понтифікату Франциск почав дедалі частіше говорити про загрози людству, що походять від ШІ, і закликав до укладення міжнародного договору для його регулювання.
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