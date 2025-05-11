Звідки беруться гроші Католицької церкви: пожертви, нерухомість і фінансові інвестиції

Згідно з останнім фінансовим звітом за 2023 рік, оприлюдненим минулого року, Католицька церква отримала понад 52 мільйони доларів США прибутку. Її активи зросли ще на майже 8 мільйонів доларів.

Попри статус релігійної інституції, Церква володіє мільярдними активами, включно з десятками тисяч об’єктів по всьому світу.

Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Як пише BBC, існує вислів, який говорить, що цінність спадщини Католицької церкви є однією з таємниць віри, секретом, який ця організація зберігає впродовж століть. І саме через цю таємницю кількість здогадок щодо розмірів статку Святого Престолу лише зростає з року в рік.

Зокрема, повідомляється, що від самого початку свого понтифікату Папа Франциск, який помер 21 квітня, працював над тим, щоб зробити рахунки Ватикану прозорішими, вживаючи заходів, які змінили й оптимізували апарат Ватикану та мали наслідки для Церкви загалом.

Одним із них була публікація 2021 року публічного фінансового звіту Управління майном Святого Престолу (APSA) за попередній рік, і ця практика триває відтоді.

Ці цифри були оприлюднені вперше з моменту створення Apsa — компанії, що відповідає за управління нерухомістю та інвестиціями.

Згідно з останнім звітом за 2023 рік, опублікованим минулого року, загальний прибуток Церкви склав понад 52 мільйони доларів США, а активи збільшилися майже на 8 мільйонів доларів США.

Чиста вартість активів не розголошується, але остання відома цифра становить майже 1 мільярд доларів США. Ця вартість відноситься до всіх активів, якими управляє Банк Ватикану, за винятком нерухомості, землі та інших активів.

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Повідомляється, що церква також отримує дохід від управління більш ніж 5000 об'єктів нерухомості, 20% з яких здаються в оренду, що приносить операційний дохід у розмірі 84 млн доларів США і чистий прибуток у розмірі майже 40 млн доларів США на рік.

Що важливо, всі ці значення стосуються тільки економіки Ватикану. На тлі того, що фінанси Церкви децентралізовані, і кожна єпархія у світі управляє своїм власним бюджетом, це означає, що на практиці загальна сума ще більша і, можливо, не піддається обчисленню.

Практично неможливо оцінити спадщину всієї Католицької церкви - каже Фернандо Альтемейєр-молодший, професор кафедри соціальних наук Папського католицького університету Сан-Паулу (PUC-SP).

У будь-якому разі експерти оцінюють його статки в мільярди доларів. Церква, наприклад, вважається одним із найбільших землевласників у світі.

За оцінками паризького Інституту вивчення релігій і секуляризму (IREL), їй належить від 71 до 81 мільйона гектарів. До них належать церкви, школи, лікарні, монастирі, а також сільська та міська нерухомість.

Походження статків католицької церкви

За інформацією, церква почала накопичувати майно та багатство з IV століття, з приходом до влади імператора Костянтина (272-337 рр. н. е.), який зробив католицизм офіційною релігією Римської імперії.

До цього часу, як зазначають історики, християни жили скромно і проводили богослужіння у своїх домівках, які здебільшого були скромними, або в катакомбах. Це вважалося природним для послідовників релігії, що ґрунтувалася на вченні іудея, який належав до нижчих соціальних каст і проповідував поміркованість, тверезість і дії, спрямовані на благо менш щасливих.

Через переслідування Церква перетворилася на привілейовану державу, що володіє багатьма активами. Простота її послідовників, яка спочатку вирізняла їх, поступилася місцем статусу і символам багатства, які можна порівняти з тими, що є у сановників імперії.

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У той час як такі постаті, як Папа Римський Бенедикт IX (102-1055), який продав папський престол, і кардинал Джованні Анджело Беччіу, голова Державного секретаріату під час останнього понтифікату, якого звільнили після того, як він витратив майже 200 мільйонів доларів США, призначених на доброчинність, на купівлю квартири в Лондоні, є прикладами протилежного.

Неймовірні багатства

Костянтин і багато інших правителів Римської імперії жертвували Церкві палаци, маєтки, землі аж до самого горизонту, навіть термальні ванни, а також неймовірні кількості золота і срібла.Відтоді було встановлено механізм пожертвування в обмін на будь-що, навіть на заснування Церкви на певній території.

До XVIII століття існувала Папська область — території Апеннінського півострова, що функціонували як політико-релігійні утворення під командуванням папи, а католицька ієрархія перетворилася на цивільну владу, ставши визнаним союзником найбагатших родин Європи.

Наразі можна з упевненістю сказати, що Католицька церква створила свою спадщину завдяки пожертвуванням вірян і людей, зацікавлених у її політичному та соціальному впливі. Ватикан отримує фінансову підтримку від усіх єпархій світу, особливо від єпархій Америки та Німеччини, двох найбагатших.

Ще одним джерелом доходу є туризм.

У місті знаходяться органи міста-держави, дикастерії та служби Святого Престолу, зокрема:

Апостольський палац,

15 музеїв, художні галереї,

Ватиканська апостольська бібліотека,

Ватиканське радіо, банк,

Астрономічна обсерваторія,

А також Domus Vaticanae, собор Святого Петра, будівлі, прилеглі до собору, газета Osservatore Romano, Vatican Media - Vatican Television Center, Libreria Editrice і Апостольський архів.

Майно також за межами стін

Зокрема, Ватикану належать 12 будівель або екстериторіальних просторів, включно з головними базиліками Святого Іоанна Латеранського, Святого Павла за міськими мурами, Святої Марії Маджоре та парафією Святої Анни, а також офіси дикастерій і вілла Кастель-Гандольфо, відома як літня резиденція пап.

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Існує також "Петрів пенс", який складається з добровільних пожертвувань вірян по всьому світу. Ці пожертви використовуються для соціальних проєктів і підтримки діяльності Ватикану, туризму та музеїв, які щорічно приваблюють мільйони людей до певних визначних пам'яток.

У Ватикані також знаходиться одна з найбільших у світі колекцій творів мистецтва та культури. Однак ці активи вважаються нематеріальними і не підлягають продажу або комерційному використанню.

Більша частина цієї спадщини належить італійському диктатору Беніто Муссоліні. У 1929 році він вніс до скарбниці Святого Престолу 1,75 млрд італійських лір у рамках Угоди про примирення як відшкодування за активи Католицької Церкви, конфісковані під час об'єднання Італії.

Приблизно чверть цієї суми було використано Папою Пієм II на формування нової держави Ватикан, зведення будівель Святого Престолу і будівництво житла для працівників неподалік від Ватикану.

Частину отриманих коштів, що залишилася, розмістили в низку інвестицій із використанням принципу диверсифікації як стратегії, щоб уникнути ризиків.

У результаті Apsa має об'єкти нерухомості у Великій Британії, Франції та Швейцарії, а також в Італії, країні її основних інвестицій, особливо в Римі, де 92% об'єктів нерухомості становлять будівлі, офіси, магазини та ресторани.

Найбагатші єпархії

За інформацією ЗМІ, найпомітнішим представником цього списку мільйонерів є Німеччина.

Там панує процвітання завдяки "кірхенштойєру" — церковному податку, що стягується безпосередньо з членів визнаних державою релігійних громад, таких як католицька церква.

Муніципальний податок відповідає відсотку від оподатковуваного доходу громадянина, який варіюється від 8% до 9% залежно від штату.

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Так у 2023 році Церква зібрала близько 7,4 млрд доларів США за рахунок цього податку, що приблизно на 5% менше, ніж у попередньому році, коли було зібрано 7,77 млрд доларів США.