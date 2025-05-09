Любив грати в квача та "Монополію": брат новообраного Папи розповів про дитинство Лева XIV

Брат новообраного Папи Римського Лева XIV Джон Превост розповів, що в дитинстві понтифік любив грати в квача, а також настільні ігри "Монополія" і "Ризик". Також Джон висловив думку, що його брат не належить до правого чи лівого ухилу в середовищі католицьких кардиналів, пише УНН з посиланням на ABC News.

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Коли з Сікстинської капели повалив білий дим, що сповіщав про обрання нового папи, Джон Превост в Іллінойсі увімкнув телевізор, зателефонував своїй племінниці, і вони з благоговінням спостерігали, як оголосили ім'я його брата.

Вона почала кричати, бо це був її дядько, а я був у моменті невіри, що це неможливо, бо це занадто далеко від того, що ми очікували - сказав Превост у четвер в інтерв'ю Associated Press зі свого будинку в Нью-Леноксі, штат Іллінойс.



Далі він сказав, що відчуває сильну гордість за те, що його брат, кардинал Роберт Превост, став 267-м понтифіком, який очолив Католицьку церкву, зробивши місіонера, який народився в Чикаго, першим Папою США.

Це велика честь; це справжнє явище, яке трапляється раз у житті. Але я думаю, що це велика відповідальність, і я думаю, що це призведе до більших і кращих речей, але я думаю, що люди будуть дуже уважно стежити за ним, щоб побачити, що він робить – сказав він.

Джон Превост описав свого брата як людину, яка дуже турбувалася про бідних і тих, хто не має права голосу. Він сказав, що очікує, що той стане "другим Папою Франциском".

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Він не буде ні дуже лівим, ні дуже правим. Щось на кшталт середнього – додав він.

В якийсь момент під час інтерв'ю Джон Превост зрозумів, що пропустив кілька дзвінків від свого брата, тому передзвонив новому Папі. Родина Лева XIV Папа Лев XIV сказав брату, що не зацікавлений у в інтерв’ю, і після короткої розмови з привітаннями вони поклали слухавки. Новий Папа виріс наймолодшим із трьох синів.

Джон Превост, який був лише на рік старший за нього, сказав, що пам'ятає, як Роберт Превост дуже добре вчився в школі в дитинстві та любив грати в квача, економічну гру "Монополію" та стратегічну настільну гру "Ризик".

Він казав, що змалку знав, що його брат стане священиком. Хоча він не очікував, що той стане Папою, він згадав, як сусідка передбачила саме це, коли Роберт Превост був лише першокласником.

Вона відчула це, коли йому було 6 років. Як вона це зробила, хто знає. Це зайняло стільки часу, але ось він, перший американський Папа – сказав він.

Джон також розповів, що коли Роберт Превост закінчив восьмий клас, то пішов до семінарії.

Був цілий період, коли ми насправді не росли разом. Ми спілкувалися лише під час канікул – сказав він.

Довгий час брати щодня розмовляли по телефону, сказав Джон Превост. Лев XIV телефонував йому, ще будучи кардиналом, і вони обговорювали все: від політики до релігії, і навіть грали у гру Wordle. Джон Превост сказав, що не впевнений, скільки часу його брат матиме для розмов як новий Папа і як вони впораються з підтримкою зв'язку в майбутньому.

Доповнення

Новий Папа Лев XIV, має родовід з Нового Орлеану та Домініканської Республіки. Генеалогічні дослідження виявили зв'язки з креольськими родинами.

