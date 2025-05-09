Лев XIV буде Папою миру для зболеної війною України - глава УГКЦ

Новий Папа буде тим благовісником миру. Але й мир є без зброї і обеззброюючий; мир, зокрема, жертви війни. Про це зазначив глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав, передає УНН із посиланням на Vatican News.

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Коментуючи обрання нового Вселенського Архиєрея, глава УГКЦ повідомив наступне:

Ми справді відчуваємо, що Папа Лев XIV буде Папою миру для багатостраждальної, зболеної війною України. Але він цікаво висловився про цей мир: цей мир є без зброї і обеззброюючий. Тобто це є мир, зокрема, жертви війни. Тої, яка, скажімо, протистоїть злу. І він сказав, що треба віддатися в руки Божі, і зло ніколи нас не переможе. Тому ми справді сподіваємося, що новий Папа буде тим благовісником миру, будівничим миру, буде тим, який буде будувати мости між народами. - повідомив Блаженніший Святослав.

Він також зазначив про історичні паралелі, у контексті ім'я Лева:

Цікаво, що Папа прийняв ім'я Лева XIV. Ми пам'ятаємо Лева ХІІІ як Папу соціального вчення Церкви, того, який проголосив енцикліку "Rerum Novarum", Лева ХІІІ, який був Папою митрополита Андрея Шептицького, того, який справді дбав про те, щоби це слово про мир, про благословення трансформувалося у певні дії, певне свідчення, яке Церква повинна здійснити в обставинах того чи іншого народу, тієї чи іншої культури.

Блаженніший Святослав сподівається, що це Папа, який буде з Україною.

(Лев XIV) буде з нашим багатостраждальний народом, що це Папа, який буде не тільки надихати нас Христовим миром, але допоможе трансформувати цей подих Христа в оновлену доктрину Католицької Церкви про справедливий мир, довготривалий мир у сучасному світі. - додав глава УГКЦ.

Нагадаємо

У Ватикані завершилися вибори нового Папи Римського. Ним став Роберт Френсіс Превост із США, який прийме ім'я Лев XIV і незабаром виступить із промовою.

Новообраний Папа Лев XIV звернувся до вірян із закликом миру, продовжуючи благословення Папи Франциска. Він підкреслив важливість єдності та безстрашного проголошення Євангелія.

Новий Папа Лев XIV, має родовід з Нового Орлеану та Домініканської Республіки. Генеалогічні дослідження виявили зв'язки з креольськими родинами.