Новообраний Папа Римський звернувся до вірян з посланням миру

У своїй першій промові новообраний Папа Римський Лев XIV звернувся до вірян з посланням миру, яке прозвучало як продовження благословення Папи Франциска, передає УНН.

У наших вухах все ще звучить слабкий, але завжди мужній голос Папи Франциска, який благословляє Рим. Папа Римський, благословляючи Рим, дав своє благословення світові, всьому світу того пасхального ранку. Дозвольте мені продовжити це благословення. Бог любить нас, Бог любить вас усіх, і зло не переможе. Ми всі в Божих руках

Ці слова стали центром звернення нового Понтифіка — посланням про мир, покору і місію Церкви бути мостом між Богом і людством. Він закликав не боятися, а йти вперед "рука в руку з Богом", адже Христос іде попереду.

Я також хочу подякувати всім моїм братам кардиналам, які обрали мене наступником Петра і йти разом з вами як об'єднана Церква, завжди шукаючи миру, завжди шукаючи справедливості, завжди прагнучи працювати як чоловіки і жінки, вірні Ісусу Христу, без страху звіщати Євангеліє, бути місіонерами