Новообраний Папа Римський звернувся до вірян з посланням миру

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом
19:03 • 11396 перегляди

Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом

17:55 • 25733 перегляди

Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

Ексклюзив
8 травня, 13:38 • 73335 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

8 травня, 13:00 • 127313 перегляди

ООН: квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні з вересня 2024 року

Ексклюзив
8 травня, 12:19 • 99699 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

8 травня, 12:11 • 104620 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

8 травня, 11:49 • 159368 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:18 • 107943 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

8 травня, 10:52 • 123426 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Ексклюзив
8 травня, 08:51 • 43164 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+9°
1.3м/с
62%
749мм
Популярнi новини

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 105826 перегляди

Під Києвом чоловік розстріляв людей: є загиблі, іде спецоперація із затримання стрілка

8 травня, 13:30 • 28225 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 85817 перегляди

На Сумщині затримали жінку, яка намагалась продати немовля за 30 тисяч доларів

15:11 • 14030 перегляди

У Ватикані обрали нового Папу Римського: над Сикстинською капелою білий дим

16:12 • 62537 перегляди
Публікації

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 86056 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 106056 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:49 • 159373 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

8 травня, 10:52 • 123431 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 205744 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 123988 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 137614 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 74325 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 103724 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 151998 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

Новообраний Папа Римський звернувся до вірян з посланням миру

Київ • УНН

 • 2970 перегляди

Новообраний Папа Лев XIV звернувся до вірян із закликом миру, продовжуючи благословення Папи Франциска. Він підкреслив важливість єдності та безстрашного проголошення Євангелія.

Новообраний Папа Римський звернувся до вірян з посланням миру

У своїй першій промові новообраний Папа Римський Лев XIV звернувся до вірян з посланням миру, яке прозвучало як продовження благословення Папи Франциска, передає УНН.

У наших вухах все ще звучить слабкий, але завжди мужній голос Папи Франциска, який благословляє Рим. Папа Римський, благословляючи Рим, дав своє благословення світові, всьому світу того пасхального ранку. Дозвольте мені продовжити це благословення. Бог любить нас, Бог любить вас усіх, і зло не переможе. Ми всі в Божих руках 

- заявив новий Папа.

Ці слова стали центром звернення нового Понтифіка — посланням про мир, покору і місію Церкви бути мостом між Богом і людством. Він закликав не боятися, а йти вперед "рука в руку з Богом", адже Христос іде попереду.

Я також хочу подякувати всім моїм братам кардиналам, які обрали мене наступником Петра і йти разом з вами як об'єднана Церква, завжди шукаючи миру, завжди шукаючи справедливості, завжди прагнучи працювати як чоловіки і жінки, вірні Ісусу Христу, без страху звіщати Євангеліє, бути місіонерами 

- додав Папа Лев XIV.

Нагадаємо

Новим Папою Римським став уродженець США Роберт Френсіс Превост.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
Рим
Папа Франциск
Сполучені Штати
Brent
$62.93
Bitcoin
$101,288.60
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$35.34
Золото
$3,312.06
Ethereum
$2,118.19