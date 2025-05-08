Новоизбранный Папа Римский обратился к верующим с посланием мира

В своей первой речи новоизбранный Папа Римский Лев XIV обратился к верующим с посланием мира, которое прозвучало как продолжение благословения Папы Франциска, передает УНН.

В наших ушах все еще звучит слабый, но всегда мужественный голос Папы Франциска, благословляющего Рим. Папа Римский, благословляя Рим, дал свое благословение миру, всему миру в то пасхальное утро. Позвольте мне продолжить это благословение. Бог любит нас, Бог любит вас всех, и зло не победит. Мы все в Божьих руках

Эти слова стали центром обращения нового Понтифика — посланием о мире, смирении и миссии Церкви быть мостом между Богом и человечеством. Он призвал не бояться, а идти вперед "рука об руку с Богом", ведь Христос идет впереди.

Я также хочу поблагодарить всех моих братьев кардиналов, которые избрали меня преемником Петра и идти вместе с вами как объединенная Церковь, всегда ища мира, всегда ища справедливости, всегда стремясь работать как мужчины и женщины, верные Иисусу Христу, без страха возвещать Евангелие, быть миссионерами