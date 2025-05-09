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Лев XIV будет Папой мира для измученной войной Украины - глава УГКЦ

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Блаженнейший Святослав выразил надежду, что Лев XIV будет Папой мира для Украины, призывая к миру без оружия. Он отметил важность исторических параллелей с Львом XIII.

Лев XIV будет Папой мира для измученной войной Украины - глава УГКЦ

Новый Папа будет тем благовестником мира. Но и мир есть без оружия и обезоруживающий; мир, в частности, жертвы войны. Об этом отметил глава Украинской греко-католической церкви, Блаженнейший Святослав, передает УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

Комментируя избрание нового Вселенского Архиерея, глава УГКЦ сообщил следующее:

Мы действительно чувствуем, что Папа Лев XIV будет Папой мира для многострадальной, изболевшей войной Украины. Но он интересно высказался об этом мире: этот мир без оружия и обезоруживающий. То есть это мир, в частности, жертвы войны. Той, которая, скажем, противостоит злу. И он сказал, что надо отдаться в руки Божии, и зло никогда нас не победит. Поэтому мы действительно надеемся, что новый Папа будет тем благовестником мира, строителем мира, будет тем, который будет строить мосты между народами.   

- сообщил Блаженнейший Святослав.

Он также отметил исторические параллели, в контексте имени Льва:

Интересно, что Папа принял имя Льва XIV. Мы помним Льва XIII как Папу социального учения Церкви, того, кто провозгласил энциклику "Rerum Novarum", Льва XIII, который был Папой митрополита Андрея Шептицкого, того, кто действительно заботился о том, чтобы это слово о мире, о благословении трансформировалось в определенные действия, определенное свидетельство, которое Церковь должна осуществить в обстоятельствах того или иного народа, той или иной культуры.

Блаженнейший Святослав надеется, что это Папа, который будет с Украиной.

(Лев XIV) будет с нашим многострадальным народом, что это Папа, который будет не только вдохновлять нас Христовым миром, но поможет трансформировать это дыхание Христа в обновленную доктрину Католической Церкви о справедливом мире, долговременном мире в современном мире.

- добавил глава УГКЦ.

Напомним

В Ватикане завершились выборы нового Папы Римского. Им стал Роберт Фрэнсис Превост из США, который примет имя Лев XIV и вскоре выступит с речью.

Новоизбранный Папа Лев XIV обратился к верующим с призывом мира, продолжая благословение Папы Франциска. Он подчеркнул важность единства и бесстрашного провозглашения Евангелия.

Новый Папа Лев XIV, имеет родословную из Нового Орлеана и Доминиканской Республики. Генеалогические исследования выявили связи с креольскими семьями.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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