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Родовід Лева XIV: новий Папа має креольське коріння в Новому Орлеані - NY Times

Київ • УНН

 • 982 перегляди

Новий Папа Лев XIV, має родовід з Нового Орлеану та Домініканської Республіки. Генеалогічні дослідження виявили зв'язки з креольськими родинами.

Родовід Лева XIV: новий Папа має креольське коріння в Новому Орлеані - NY Times

Роберт Френсіс Превост, походить з громад африканського походження як в Домініканській Республіці, так і в Новому Орлеані. 

Передає УНН із посиланням на The New York Times.

 Деталі

Папа Лев XVI, уроджений Роберт Френсіс Превост, у четвер увійшов в історію, ставши першим Верховним Понтифіком громадянства Сполучених Штатів Америки.

Також стало відомо, що відповідно до генеологічних досліджень, кардинал Превост, що народився в Чикаго, походить від креолів кольорового населення Нового Орлеана.

Відкриття зробив генеалог та історик Ярі К. Онора, яка зацікавився походженням Папи Римського через його прізвище французького коріння. Онора зробив висновок, заглибившись у архіви історичній колекції Нового Орлеана. Зокрема дослідник знайшов прямі зв'язки Роберта Превоста з афроамериканськими родинами у Карибському басейні та на американському Півдні.

Серед найважливіших документів – свідоцтво про шлюб бабусі й дідуся понтифіка по материнській лінії, виконане у 1887 році у Сьомому окрузі Нового Орлеана. Також знайдено свідоцтво про народження його матері, Мілдред Агнес Мартінес, яка народилася в Чикаго в 1912 році. У записі його батьками вказані Джозеф Норваль Мартінес, який ідентифікує себе як домініканець, та Луїза Бак'є, уродженка Нового Орлеана.

Онора також знайшов записи перепису населення 1900 року, в яких пан Мартінес вказаний як "чорний", місцем народження – "гайті", а професією – "виготовлювач сигар". Дані про пана Мартінеса з'являються на шостому рядку сторінки перепису, яким пан Онора поділився з The Times.

І Джозеф Норваль Мартінес, і Луїза Бак'є були кольоровими людьми, безсумнівно

– сказав пан Онора.

Це відкриття є лише додатковим нагадуванням про те, наскільки ми, американці, переплетені між собою. Сподіваюся, що вона висвітлить довгу історію чорношкірих католиків, як вільних, так і поневолених, в цій країні, до якої належить і сім'я Святішого Отця

- сказав пан Онора в текстовому повідомленні, передає NYT.

Нагадаємо

Кардинала Роберта Прево обрано новим Папою Римським Левом XIV після серії голосувань. Він став першим американським Папою в історії, продовжувачем політики Франциска.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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