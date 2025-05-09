Родовід Лева XIV: новий Папа має креольське коріння в Новому Орлеані - NY Times

Роберт Френсіс Превост, походить з громад африканського походження як в Домініканській Республіці, так і в Новому Орлеані.

Передає УНН із посиланням на The New York Times.

Папа Лев XVI, уроджений Роберт Френсіс Превост, у четвер увійшов в історію, ставши першим Верховним Понтифіком громадянства Сполучених Штатів Америки.

Також стало відомо, що відповідно до генеологічних досліджень, кардинал Превост, що народився в Чикаго, походить від креолів кольорового населення Нового Орлеана.

Відкриття зробив генеалог та історик Ярі К. Онора, яка зацікавився походженням Папи Римського через його прізвище французького коріння. Онора зробив висновок, заглибившись у архіви історичній колекції Нового Орлеана. Зокрема дослідник знайшов прямі зв'язки Роберта Превоста з афроамериканськими родинами у Карибському басейні та на американському Півдні.

Серед найважливіших документів – свідоцтво про шлюб бабусі й дідуся понтифіка по материнській лінії, виконане у 1887 році у Сьомому окрузі Нового Орлеана. Також знайдено свідоцтво про народження його матері, Мілдред Агнес Мартінес, яка народилася в Чикаго в 1912 році. У записі його батьками вказані Джозеф Норваль Мартінес, який ідентифікує себе як домініканець, та Луїза Бак'є, уродженка Нового Орлеана.

Онора також знайшов записи перепису населення 1900 року, в яких пан Мартінес вказаний як "чорний", місцем народження – "гайті", а професією – "виготовлювач сигар". Дані про пана Мартінеса з'являються на шостому рядку сторінки перепису, яким пан Онора поділився з The Times.

Це відкриття є лише додатковим нагадуванням про те, наскільки ми, американці, переплетені між собою. Сподіваюся, що вона висвітлить довгу історію чорношкірих католиків, як вільних, так і поневолених, в цій країні, до якої належить і сім'я Святішого Отця