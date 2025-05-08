Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

Кардинал зі Сполучених Штатів Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським Левом XIV. Кардинали обрали його після низки невдалих голосувань. Таким чином він став першим американським Папою Римським в історії, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Роберт Перво народився 14 вересня 1955 року в Чикаго (Іллінойс, США). У 1977 році він вступив до новіціату Ордену Святого Августина у провінції Богоматері Доброї Ради, в Сент-Луїсі. 29 серпня 1981 року він склав урочисті обітниці. Він навчався в Католицькому богословському союзі Чикаго, отримавши диплом з теології.

Маючи неабиякі лідерські здібності, Прево провів значну частину своєї кар'єри місіонером у Південній Америці. Нещодавно очолив впливовий ватиканський офіс з призначення єпископів. Очікується, що новий Папа продовжить політику Папи Франциска, хоча від більш консервативних католицьких кіл є сподівання на більш чітке дотримання ним догматичних норм Католицької Церкви.

Прево пропрацював десять років у Трухільйо, Перу, а пізніше був призначений єпископом Чіклайо, ще одного перуанського міста, де служив з 2014 по 2023 рік.

30 січня 2023 року Папа Франциск призначив кардинала Прево префектом Дикастерії у справах єпископів та головою Папської комісії у справах Латинської Америки.

В інтерв’ю Vatican News невдовзі після того, як він став керівником Дикастерії у справах єпископів, Прево сказав: "Я досі вважаю себе місіонером. Моє покликання, як і покликання кожного християнина, - бути місіонером, проголошувати Євангеліє, де б ти не був".

Доповнення

У Ватикані віряни на площі святого Петра побачили над Сикстинською капелою білий дим. Третя за сьогодні спроба кардиналів обрати нового Папу Римського стала успішною.

Раніше відбулося три невдалих спроби обрати Папу – одна в перший день колнклаву 7 травня і дві на другий день. Загалом три рази віряни, які зібралися на площі Святого Петра тричі бачили чорний дим над Сикстинською капелою.

Варто зазначити, що це треті підряд вибори Папи, на яких голову Католицької Церкви обрнали на другий день. Папи Бенедикт XVI та Франциск також були обрані на другий день конклаву.