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Первый американский понтифик: что известно о Папе Римском Льве XIV
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Первый американский понтифик: что известно о Папе Римском Льве XIV

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Первый американский понтифик: что известно о Папе Римском Льве XIV

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Кардинал Роберт Прево избран новым Папой Римским Львом XIV после серии голосований. Он стал первым американским Папой в истории, продолжателем политики Франциска.

Первый американский понтифик: что известно о Папе Римском Льве XIV

Кардинал из Соединенных Штатов Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским Львом XIV. Кардиналы избрали его после ряда неудачных голосований. Таким образом он стал первым американским Папой Римским в истории, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Роберт Перво родился 14 сентября 1955 года в Чикаго (Иллинойс, США). В 1977 году он вступил в новициат Ордена Святого Августина в провинции Богоматери Доброго Совета, в Сент-Луисе. 29 августа 1981 года он принес торжественные обеты. Он учился в Католическом богословском союзе Чикаго, получив диплом по теологии.

Обладая незаурядными лидерскими способностями, Прево провел значительную часть своей карьеры миссионером в Южной Америке. Недавно возглавил влиятельный ватиканский офис по назначению епископов. Ожидается, что новый Папа продолжит политику Папы Франциска, хотя от более консервативных католических кругов есть надежды на более четкое соблюдение им догматических норм Католической Церкви.

Прево проработал десять лет в Трухильо, Перу, а позже был назначен епископом Чиклайо, еще одного перуанского города, где служил с 2014 по 2023 год.

30 января 2023 года Папа Франциск назначил кардинала Прево префектом Дикастерии по делам епископов и председателем Папской комиссии по делам Латинской Америки.

В интервью Vatican News вскоре после того, как он стал руководителем Дикастерии по делам епископов, Прево сказал: "Я до сих пор считаю себя миссионером. Мое призвание, как и призвание каждого христианина, - быть миссионером, провозглашать Евангелие, где бы ты ни был".

Дополнение

В Ватикане верующие на площади святого Петра увидели над Сикстинской капеллой белый дым. Третья за сегодня попытка кардиналов избрать нового Папу Римского стала успешной.

Ранее произошло три неудачных попытки избрать Папу – одна в первый день колнклава 7 мая и две на второй день. В общей сложности три раза верующие, собравшиеся на площади Святого Петра трижды видели черный дым над Сикстинской капеллой.

Стоит отметить, что это третьи подряд выборы Папы, на которых главу Католической Церкви избрали на второй день. Папы Бенедикт XVI и Франциск также были избраны на второй день конклава.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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