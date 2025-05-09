Родословная Льва XIV: новый Папа имеет креольские корни в Новом Орлеане - NY Times

Роберт Фрэнсис Превост, происходит из общин африканского происхождения как в Доминиканской Республике, так и в Новом Орлеане.

Передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Папа Лев XVI, урожденный Роберт Фрэнсис Превост, в четверг вошел в историю, став первым Верховным Понтификом гражданства Соединенных Штатов Америки.

Также стало известно, что согласно генеалогическим исследованиям, кардинал Превост, родившийся в Чикаго, происходит от креолов цветного населения Нового Орлеана.

Открытие сделал генеалог и историк Яри К. Онора, которая заинтересовался происхождением Папы Римского из-за его фамилии французских корней. Онора сделал вывод, углубившись в архивы исторической коллекции Нового Орлеана. В частности исследователь нашел прямые связи Роберта Превоста с афроамериканскими семьями в Карибском бассейне и на американском Юге.

Среди важнейших документов – свидетельство о браке бабушки и дедушки понтифика по материнской линии, выполненное в 1887 году в Седьмом округе Нового Орлеана. Также найдено свидетельство о рождении его матери, Милдред Агнес Мартинес, родившейся в Чикаго в 1912 году. В записи его родителями указаны Джозеф Норваль Мартинес, который идентифицирует себя как доминиканец, и Луиза Бакье, уроженка Нового Орлеана.

Онора также нашел записи переписи населения 1900 года, в которых господин Мартинес указан как "черный", местом рождения – "гаити", а профессией – "изготовитель сигар". Данные о господине Мартинесе появляются на шестой строке страницы переписи, которой господин Онора поделился с The Times.

Это открытие является лишь дополнительным напоминанием о том, насколько мы, американцы, переплетены между собой. Надеюсь, что она осветит долгую историю чернокожих католиков, как свободных, так и порабощенных, в этой стране, к которой принадлежит и семья Святейшего Отца