Любил играть в квача и "Монополию": брат новоизбранного Папы рассказал о детстве Льва XIV

Брат новоизбранного Папы Римского Льва XIV Джон Превост рассказал, что в детстве понтифик любил играть в квача, а также настольные игры "Монополия" и "Риск". Также Джон выразил мнение, что его брат не относится к правому или левому уклону в среде католических кардиналов, пишет УНН со ссылкой на ABC News.

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Когда из Сикстинской капеллы повалил белый дым, возвещавший об избрании нового папы, Джон Превост в Иллинойсе включил телевизор, позвонил своей племяннице, и они с благоговением наблюдали, как объявили имя его брата.

Она начала кричать, потому что это был ее дядя, а я был в моменте неверия, что это невозможно, потому что это слишком далеко от того, что мы ожидали - сказал Превост в четверг в интервью Associated Press из своего дома в Нью-Леноксе, штат Иллинойс.



Далее он сказал, что испытывает сильную гордость за то, что его брат, кардинал Роберт Превост, стал 267-м понтификом, возглавившим Католическую церковь, сделав миссионера, родившегося в Чикаго, первым Папой США.

Это большая честь; это настоящее явление, которое случается раз в жизни. Но я думаю, что это большая ответственность, и я думаю, что это приведет к большим и лучшим вещам, но я думаю, что люди будут очень внимательно следить за ним, чтобы увидеть, что он делает – сказал он.

Джон Превост описал своего брата как человека, который очень беспокоился о бедных и тех, кто не имеет права голоса. Он сказал, что ожидает, что тот станет "вторым Папой Франциском".

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Он не будет ни очень левым, ни очень правым. Что-то вроде среднего – добавил он.

В какой-то момент во время интервью Джон Превост понял, что пропустил несколько звонков от своего брата, поэтому перезвонил новому Папе. Семья Льва XIV Папа Лев XIV сказал брату, что не заинтересован в интервью, и после короткого разговора с поздравлениями они положили трубки. Новый Папа вырос самым младшим из трех сыновей.

Джон Превост, который был всего на год старше его, сказал, что помнит, как Роберт Превост очень хорошо учился в школе в детстве и любил играть в квача, экономическую игру "Монополию" и стратегическую настольную игру "Риск".

Он говорил, что с детства знал, что его брат станет священником. Хотя он не ожидал, что тот станет Папой, он вспомнил, как соседка предсказала именно это, когда Роберт Превост был всего лишь первоклассником.

Она почувствовала это, когда ему было 6 лет. Как она это сделала, кто знает. Это заняло столько времени, но вот он, первый американский Папа – сказал он.

Джон также рассказал, что когда Роберт Превост окончил восьмой класс, то пошел в семинарию.

Был целый период, когда мы на самом деле не росли вместе. Мы общались только во время каникул – сказал он.

Долгое время братья ежедневно разговаривали по телефону, сказал Джон Превост. Лев XIV звонил ему, еще будучи кардиналом, и они обсуждали все: от политики до религии, и даже играли в игру Wordle. Джон Превост сказал, что не уверен, сколько времени у его брата будет для разговоров как нового Папы и как они справятся с поддержанием связи в будущем.

Дополнение

Новый Папа Лев XIV, имеет родословную из Нового Орлеана и Доминиканской Республики. Генеалогические исследования выявили связи с креольскими семьями.

